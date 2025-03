Melenie Carmona se despide de su abuelo con conmovedor mensaje: “Lo recordaremos siempre”

(IG: @meleniecarmona)

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje en memoria de su abuelo materno, Víctor Villarreal, tras su lamentable deceso el pasado viernes 28 de febrero. La joven cantante no compartió detalles sobre las causas de muerte del patriarca de su familia, pero sí compartió imágenes inéditas de él.

“Así de alegre lo recordaremos siempre. Que en paz descanse, welito Víctor”, escribió sobre un video que publicó en Instagram.

En dicho fragmento audiovisual aparece Víctor Villarreal bailando en una fiesta. Eso no es todo, Melenie también reposteó una fotografía de su abuelo con junto a su madre.

El padre de Alicia Villarreal murió el 28 de febrero. Crédito: IG, @meleniecarmona

Cruz Martínez reaparece para despedirse de su suegro

El productor musical y fundador de Kumbia Kings hizo a un lado el problema familiar, mediático y legal que enfrenta con Alicia Villarreal por presunta violencia para compartir un emotivo mensaje en memoria de su suegro.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí; se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz, suegro”, escribió en sus historias de Instagram.

De esta manera, Cruz Martínez dejó entrever que tenía una buena relación con su suegro y que su problema con Alicia Villarreal no afectó sus sentimientos por él.

(IG: @mtzcruz)

Melenie Carmona explica por qué no ha defendido a su madre Alicia Villarreal tras denuncia

La joven cantante ha enfrentado críticas en redes sociales debido a que no ha defendido públicamente a su madre. Por esa razón, compartió un video en su cuenta de Instagram donde lamentó el comportamiento de ciertas personas que, según sus palabras, solo buscan alimentar “el chisme” sin considerar las complicaciones de su posición actual.

La joven destacó que tiene “instrucciones claras” de no proporcionar detalles sobre el caso ni de defender públicamente a ninguno de los involucrados. Esto debido a la sensibilidad del proceso legal y a las circunstancias que rodean la denuncia presentada ante las autoridades.

“Se me juzga mucho porque no estoy alzando la voz, pero solo quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir (...) ¿De dónde creen que vienen esas instrucciones? Sean coherentes y empáticos con la situación y ya”, expresó la hija de Alicia Villareal y el actor Arturo Carmona.