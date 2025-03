Lisa de BLACKPINK impacta en los Premios Oscar con tributo a James Bond y lidera iTunes con su álbum

Lisa se presenta durante el espectáculo de los Oscars en la 97ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de marzo de 2025. (REUTERS/Carlos Barria)

En los 97º Premios de la Academia, Lisa de BLACKPINK hizo historia al convertirse en la primera artista de K-pop en formar parte del espectáculo musical de la ceremonia. Acompañada por Raye y Doja Cat, la cantante y actriz subió al escenario para interpretar Live and Let Die, en un homenaje a las icónicas películas de James Bond. Su participación no solo marcó un hito en la industria, sino que también la convirtió en tendencia global, generando una gran respuesta entre sus seguidores.

El estreno de su primer álbum en solitario, Alter Ego, ha sido un éxito inmediato, con varias de sus canciones posicionándose en los primeros lugares de lo más escuchado en iTunes México. La combinación de su debut como solista y su participación en los Oscar consolidan a Lisa como una de las artistas más influyentes del momento. Además de su impacto en la música, el mes pasado también debutó como actriz en la tercera temporada de The White Lotus, donde interpreta a Mook.

Además de su actuación en la ceremonia, Lisa deslumbró en la alfombra roja con un elegante conjunto de la marca china Markgong, compuesto por un blazer largo, un vestido camisero y pantalones sastre. En entrevista con E!, la artista comentó que buscaba un look diferente, y su elección fue aclamada por críticos de moda y fans. Su participación en los Oscar, sumada al homenaje a James Bond, refuerza su impacto en la cultura pop y demuestra su versatilidad como artista multifacética.

Aquí la lista con las 10 melodías de K-pop más populares hoy

1. Elastigirl Artista: LISA

2. Thunder Artista: LISA

3. Chill Artista: LISA

4. Dream Artista: LISA

5. BADGRRRL Artista: LISA

6. Moonlit Floor (Kiss Me) Artista: LISA

7. TRUE Artista: Yoari

8. MANIAC Artista: Stray Kids

9. Sun Shower Artista: MOVNING

10.Accendio Artista: IVE

Cuáles son los artistas más destacados del K-pop

Lisa posa durante la llegada a los Oscars en la 97ª ceremonia de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de marzo de 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los artistas más destacados del K-pop es BTS, también conocido como Bangtan Boys. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo se ha convertido en un fenómeno global gracias a su música pegajosa, coreografías y letras que hablan sobre temas sociales, personales y hasta políticos. BTS ha roto numerosos récords, incluyendo ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y en recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural es tal que fueron invitados a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.

BLACKPINK es otro grupo prominente en la escena del K-pop, formado por YG Entertainment en 2016. Compuesto por cuatro miembros, BLACKPINK ha ganado reconocimiento internacional por su estilo musical y visual, así como por sus colaboraciones con artistas globales como Dua Lipa y Lady Gaga. Su sencillo "DDU-DU DDU-DU" fue el primer video musical de un grupo de K-pop en superar mil millones de vistas en YouTube. Además, BLACKPINK ha actuado en escenarios internacionales de gran prestigio, como el festival de Coachella en Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes y exitosos del K-pop.

