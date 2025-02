El día que a un joven Caro Quintero le preguntaron sobre su extradición a Estados Unidos

(Imevisión)

El pasado 27 de febrero se dio a conocer que Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, fue entregado a Estados Unidos, pese a que una jueza de distrito en el Estado de México le había otorgado una suspensión de plano para evitar su traslado.

Esto pensaba el narco en 1985 (adn 40)

Tras este suceso el Departamento de Justicia de EEUU detalló que el Narco de Narcos será presentado ante la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde la pena máxima para el capo podría ir desde cadena perpetua hasta pena de muerte.

Según información de Milenio Televisión, fuentes estadounidenses también confirmaron la entrega al país norteamericano de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (‘Z-40’ y ‘Z-42’) y Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como ‘El Mencho’.

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de la Guardia Nacional permanecen afuera de la Penitenciaría Federal del Altiplano, donde está preso el narcotraficante Rafael Caro Quintero después de que la Armada de México lo capturó el viernes, en Almoloya de Juárez, en las afueras de la Ciudad de México, México. 17 de julio de 2022. REUTERS/Luis Cortes/Archivo

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ahondaron que este jueves 29 personas fueron trasladadas a Estados Unidos.

¿Qué decía Caro Quintero sobre la posibilidad de ser extraditado?

Si bien, la reciente entrega de Rafael Caro Quintero a EE.UU no es considerada legalmente una extradición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha buscado desde el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, que el capo mexicano sea procesado en dicho país.

Por ello, es acusado de al menos 19 cargos en cortes federales de Texas, California y Nueva York, relacionados con narcotráfico, homicidio y tortura.

Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, enfrenta cargos por el asesinato del agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena en 1985. (Drazen Jorgic/@illicitinv)

Al respecto, destaca que en 1985, tras su primera detención en México, el cofundador del Cártel de Guadalajara fue cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. En aquella ocasión, respondió con ironía a los cuestionamientos:

Reportero: “¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel?”

Caro Quintero: “Pienso hacer muchas cosas”

Reportero: “En cuanto termine el juicio en México, quieren extraditarte a Estados Unidos”

Caro Quintero: “¿Qué más no querrán? Yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede”

Reportero: “¿Cometiste algún delito en Estados Unidos?”

Caro Quintero: “No, nada, no debo nada con Estados Unidos, todo es negativo. No debo nada en Estados Unidos yo. Si debo algo, lo debo en México, ¿en México no habrá ley para que pague lo que se supone? Cuando me agarraron no me agarraron nada”

El pasado 27 de febrero, la periodista Ahtziri Cárdenas recordó en Radiofórmula que, cuando entrevistó a Diana Espinoza Aguilar, exesposa de Caro Quintero, ella le dijo que el capo tenía temor de ser enviado a Estados Unidos.

“Ella me comentó que más grande temor de Rafael Caro Quintero era el ser extraditado a Estados Unidos. También me lo dijo Jesús Lemus, un periodista, que compartió cárcel por así decirlo (...) y él platicaba que en las conversaciones que tenía con Caro Quintero le decía que su más grande temor es que las autoridades de EE.UU lo enjuiciaran porque temía la pena de muerte”.