Grupo Firme, Natanael Cano y otros artistas que han recibido amenazas de grupos delictivos

Algunos cantantes de corridos y banda han sido amenazados antes de sus conciertos (Infobae México / Jovany Pérez)

En ocasiones, la música de regional mexicano aborda ciertas temáticas como el tráfico de drogas o su consumo; sin embargo, hay cantantes que han sido atravesados por la violencia del crimen organizado, ya que son amenazados.

Recientemente se difundió la narcomanta dirigida a Grupo Firme, el mensaje también tenía una cabeza humana y buscaba disuadir a la banda para que no se presentaran en Mazatlán.

La agrupación que lidera Eduin Caz no es la única que ha recibido mensajes amenazantes de parte de organizaciones criminales, pues a finales de 2023 se desplegaron mantas en Tijuana dirigidas hacia Peso Pluma.

En su momento, el cantante de Ella Baila Sola canceló conciertos por las amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Doce "amigos" cuidan los pasos del cantante y además se habla de seguridad táctica. (TikTok/@ElPesoPluma|Especial)

Las narcomantas fueron colocadas en lugares estratégicos como el puente conocido como “El Mirador” y en la colonia Libertad. En los mensajes, firmados con las siglas del CJNG, se lanzaron amenazas explícitas contra el intérprete de narcocorridos, señalando que su presentación en Tijuana podría ser la última si no acataba la advertencia.

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madr*”, se leía en uno de los textos.

Narcoamenaza contra Natanael Cano en escuelas

A finales de enero, mensajes intimidatorios fueron encontrados en las fachadas de varias escuelas de Sonora. Estas pintas también mencionaban a otros artistas del mismo género musical, como Tito Torbellino JR y Javier Salas, y han sido atribuidas a un grupo criminal que busca establecer su presencia en la zona.

Los grafitis contenían mensajes explícitos, entre ellos la frase: “Aquí andamos. Jalisco Mata Salas los saluda”. Este tipo de amenazas no es nuevo para Natanael Cano, ya que a principios de enero se había localizado una manta en Hermosillo, la capital de Sonora, con mensajes similares en su contra. Por su parte, el impulsor de los corridos tumbados dio en su momento una ingeniosa respuesta sobre las “mantas que verdaderamente le preocupaban”.

Pintas halladas en una escuela (X/@CPJannyBarrera)

Amenaza a 25 cantantes e influencers por supuestos vínculos con Los Chapitos en Culiacán

Entre los nombres destacados en los volantes lanzados al aire el 9 de enero se encontraban el cantante Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, y el creador de contenido Markitos Toys, cuyo nombre real es Marco Eduardo Castro Cárdenas.

Los panfletos, impresos en blanco y negro, no solo identificaban a los presuntos involucrados, sino que también los calificaban con términos como “prepotentes”, “abusones” y “lavadores de dinero”. Además, el mensaje instaba a la población a distanciarse de estas figuras públicas y a dejar de consumir su contenido, argumentando que con ello se estaría financiando a un grupo denominado “Los Sapitos”, en referencia a Los Chapitos.

El cantante fue amenazado por un grupo criminal hace unos días | Foto: Jesús Avilés / Infobae México

Cuatro de las personas mencionadas en los volantes fueron marcadas como “eliminadas”, lo que indica que habrían sido asesinadas en años recientes. Entre ellas se encuentran Juan Carlos, alias “El Chilango”, quien perdió la vida en octubre de 2019; Miguel Vivanco, conocido como “El Jasper”, asesinado en noviembre de 2024; Adrián Antonio López Iribe, hermano de “El Compa Camarón”, quien fue ultimado el 13 de diciembre de 2024; y Leovardo Aispuro, alias “Gordo Peruci”, asesinado el 9 de diciembre de 2024.

Grupo arriesgado y fuerza regida

Fuerza Regida, una de las agrupaciones más reconocidas del género, suspendió un concierto programado para abril de 2024 en Cancún, Quintana Roo, tras recibir mensajes intimidatorios que advertían sobre un posible ataque durante su presentación. Este incidente no es aislado, ya que otros artistas como Grupo Arriesgado también han enfrentado situaciones similares en el pasado.

En febrero de 2023, el grupo tenía programado un concierto en Tijuana, pero las amenazas dirigidas específicamente a su vocalista, Arturo González, conocido como ‘Panther Bélico’, llevaron a la cancelación del evento. Según los reportes, el mensaje de advertencia incluía frases como: “Aquí se tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte”.

La agrupación musical canceló un concierto ern Tijuana por amenazas - crédito @fuerzaregida/Instagram

De acuerdo con la información publicada, las amenazas contra Fuerza Regida se hicieron públicas a través de mantas colocadas en dos puntos del municipio de Benito Juárez, en Cancún. Los mensajes, presuntamente firmados por el Cártel de Sinaloa, contenían advertencias explícitas dirigidas a los integrantes del grupo, señalando que su presentación del 19 de abril sería la última de sus vidas. Ante esta situación, la agrupación decidió cancelar el evento, priorizando su seguridad y la de sus seguidores.

Este no fue el primer caso en el que Fuerza Regida se vio envuelta en amenazas de este tipo. En octubre de 2023, el grupo había recibido advertencias similares por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), días antes de un concierto en Tijuana, Baja California.