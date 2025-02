Belinda reacciona a supuesto desaire de Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro; huye envuelta en una cobija

Las cantantes asistieron como invitadas especiales a Premios Lo Nuestro; estaban nominadas en la misma categoría y ambas fueron seleccionadas para presentar un show musical. (Crédito: EFE)

Una vez más, Belinda está envuelta en controversia por huir de los medios de comunicación a escondidas tras cuestionamientos sobre su vida privada, específicamente sobre su historia con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En esta ocasión, la famosa actriz y cantante fue interceptada por varios reporteros afuera de un establecimiento donde supuestamente acudió para grabar un promocional. De inmediato, una persona de su equipo la rodeó para evitar que los medios se acercaran más y ella apresuró el paso hasta que logró atravesar la puerta.

Mientras esto sucedía, un corresponsal lanzó la siguiente pregunta: “¿Qué piensas del desaire que te hizo Ángela Aguilar?”.

Los dos amores de Nodal se toparon en la alfombra roja de los premios Crédito: x.com/loQnoseCalla

Y es que supuestamente la intérprete de regional mexicano se levantó de su lugar en la ceremonia de Premios Lo Nuestro 2025 justo cuando ella estaba a punto de comenzar su presentación musical junto a Double P, lo que desató señalamientos en contra de Aguilar.

Belinda no respondió la pregunta, solo sonrió y continuó su camino. No obstante, en una parte del video que circula en redes sociales se puede apreciar que dice algo, pero no se alcanza a escuchar qué.

Minutos más tarde, la artista abandonó el lugar y optó por cubrirse con una cobija gris para evitar ser captada por la prensa que la esperaba en el lugar.

(YT: Que buen chisme)

Belinda vence a Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro

La 37 entrega de Premios Lo Nuestro se llevó a cabo el 20 de febrero de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. Belinda y Ángela Aguilar asistieron como invitadas especiales, pues fueron nominadas en la misma categoría y seleccionadas para presentar números musicales.

Tras desfilar por la alfombra magenta e interpretar sus canciones sobre el escenario, se reveló quién ganó el premio a Mejor Combinación Femenina del año. Se trata nada más ni nada menos que de la estrella pop, quien presumió su estatuilla a través de redes sociales.

“Muchas gracias a todos los que votaron, ganamos!!!!!!! Belifans, keninis, los amo. @keniaos te adoro. Jackpot for ever and eve”, escribió en Instagram.

(IG: @javierceriani)

Esa no fue la única categoría que perdió la esposa de Christian Nodal, pues su prima, Majo Aguilar, también la venció en como Artista Femenina del Año - Música Mexicana, lo que desató controversia en redes por los rumores sobre una presunta rivalidad que existiría entre ambas.