“La llaman amante”: este y otros momentos incómodos de Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro

Las cantantes estaban nominadas en la categoría 'Mejor combinación femenina'; Belinda ganó. (Crédito: EFE)

La 37 entrega de Premios Lo Nuestro se llevó a cabo el 20 de febrero en Estados Unidos y la presencia de Ángela Aguilar y Belinda ha dado mucho de qué hablar, no solo porque estaban nominadas en la misma categoría, también por la historia que comparten con Christian Nodal y algunos momentos incómodos que protagonizaron durante el evento.

Y es que ambas se posicionaron entre las principales tendencias de redes en México por esta razón aunque la ceremonia de premiación no se transmitió en el país hasta este 22 de febrero (9:00 PM por el Canal de las Estrellas). Incluso, circulan varios memes del momento en que Ángela Aguilar habría huido de la presentación estelar de Belinda.

La cantante protagonizó incómodos momentos en Premios Lo nuestro Crédito: TikTok, @pichichipixxlatino

A continuación te compartimos cuáles fueron los momentos incómodos que vivieron ambas cantantes en su noche especial.

“Sigue la amante”

La controversia se desató desde la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro, pues en redes sociales se viralizó un video en donde se escucha a una persona llamar ‘amante’ a aparentemente Ángela Aguilar, pues se rumoreaba que era su turno de desfilar junto a su padre, Pepe Aguilar, y hermano, Leonardo.

(IG: @javierceriani)

Belinda y Ángela Aguilar aparecen en la misma toma

Fue en ese mismo espacio, pero en otro lugar, donde las cámaras de Univision captaron a Ángela Aguilar y Belinda en la misma toma. El video también se viralizó en redes sociales y los internautas criticaron los vestidos que usaron ambas cantantes.

“Beli ganando como siempre”. “Ángela se vistió para llamar la atención, y no le fue bien con vestuario, Belinda sobria elegante sin hacerse mucho y natural”. “Ángela está muy linda. Es más fresca”, fueron algunos comentarios.

Ángela Aguilar se levantó de su lugar al ver a Belinda (Instagram / Captura de pantalla)

Ángela ‘huye’ de Belinda

Hasta el momento, el último momento incómodo que se vivió entre las cantantes sucedió cuando Belinda presentó su número especial con Tito Double P. Y es que supuestamente Ángela Aguilar se levantó de su lugar junto a su hermano Leonardo, salió un momento y regresó hasta que la estrella pop bajó del escenario.

En redes circula el video exacto en que esto habría sucedido y se alcanza a observar que el equipo de staff del evento soltó algunas carcajadas por la decisión que tomó la esposa de Christian Nodal.

“Hora de ver a Belinda!!!! Ángela: perdóneme todos no acecto!!! Procede a correr como Naruto!!!”. “Yo me pregunto por qué no fue Christian Nodal acompañando a su esposa”. “Con quienes anda ella? No sale sola...”, fueron algunas críticas.