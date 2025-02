Alicia Villarreal habría tenido un romance con Francisco Cantú cuando se separó de Cruz Martínez, revela Miguel Díaz

Alicia Villarreal habría tenido un romance antes de ser agredida físicamente por su esposo. (Facebook Alicia Villarreal)

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se encuentran en el ojo del huracán desde que la cantante hizo una seña de auxilio al terminar su reciente presentación en Michoacán.

De acuerdo con los primeros informes que comenzaron a circular, la intérprete de temas como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” fue agredida físicamente por su esposo dentro de su hogar.

Debido a que el productor musical intentó ahorcarla, Villarreal acudió al hospital con ayuda de su hermana y levantó una denuncia en su contra en el centro médico, misma que fue a ratificar días después.

Hasta el momento, se sabe que ‘La Güera Consentida’, como también se le conoce a la cantante, no dará declaraciones sobre el proceso legal o lo ocurrido para no entorpecer el proceso, mientras que Cruz Martínez ha asegurado en más de una ocasión que todo es mentira.

Alicia Villarreal habría tenido un romance con Francisco Cantú tras separación de su esposo

Entre los dimes y diretes sobre lo que está ocurriendo entre la cantante y su esposo, el periodista Miguel Díaz, de Multimedios, habló sobre un supuesto romance entre Francisco Cantú y Alicia Villarreal, el cual habría ocurrido a finales de 2023.

“Desde finales de 2023 ya no estaban juntos. Yo cuando salí con Alicia, ella me dijo, en aquel tiempo, porque yo andaba en la gira de Alicia. Era el artista invitado en toda la gira Alicia en 2024″, se escucha decir a Francisco Cantú en el audio mostrado en “Vivalavi”.

Asimismo, compartió que la cantante ya no andaba con Cruz Martínez desde entonces, pero le habría confesado que en ocasiones visitaba su hogar debido a los hijos que tiene en común.

“Cruz ya vive en un departamento, ya no vive conmigo, pero Cruz se va y se queda en la casa cuando yo no estoy porque va a ver a los hijos”, contó que le dijo la intérprete.

Finalmente, sobre los señalamientos de un romance con la cantante, confesó que sí existía, pero desconocía la postura que Alicia tiene actualmente sobre lo ocurrido.

“Eso de salir en plan romántico o sea sí, realmente sí. Esto no lo digo yo, esto se desató”, reveló.

Hasta ahora, la intérprete de música ranchera no se ha pronunciado al respecto, pero en su último comunicado compartió que no daría declaraciones públicas para no entorpecer el proceso.