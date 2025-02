Alex Bisogno niega tráfico de influencias para conseguir donadores de órganos para Daniel Bisogno: “Me da gracia” Ventaneando

La familia de Daniel Bisogno, reconocido conductor del programa Ventaneando, atraviesa un profundo duelo tras su fallecimiento el pasado 20 de febrero a los 51 años. Su hermano Alex Bisogno ha compartido públicamente el dolor que enfrenta, destacando la dificultad de abordar la pérdida con Michaela, la hija del presentador, pero también un frente a rumores y chismes.

El fallecimiento de Daniel Bisogno, una de las figuras más emblemáticas de TV Azteca, ocurrió tras una lucha contra problemas hepáticos que lo llevaron a someterse a un trasplante de hígado. La rapidez con la que su salud se deterioró dejó a sus seres queridos en estado de shock. Alex, quien había asumido el rol de principal apoyo durante la enfermedad de su hermano, expresó su frustración e impotencia al no haber podido cumplir la promesa de salvarlo.

Sin embargo, ahora le hace frente a los duros señalamientos en los que se aseguró que utilizó tráfico de influencias para conseguir de manera oportuna el trasplante de hígado al que se sometió Daniel Bisogno. Así se lo hizo saber a Gustavo Adolfo Infante en su canal para YouTube:

El querido conductor de Ventaneando, una de las banderas de TV Azteca, falleció a los 51 años de edad el pasado 20 de febrero. |Crédito: Instagram/@gainfante

“Mira, eso me da mucha gracia. Te voy a explicar por qué no sucedió eso; no se sabe, no se conoce lo que es un protocolo de trasplante. Para empezar hay una lista, todo lo desconocía, simplemente la palabra trasplante yo ya lo relacionaba con muerte y al contrario se tiene que relacionar con vida porque es la oportunidad de vivir”, expresó Alex Bisogno, ex conductor de Al Extremo.

El impacto de la muerte de Daniel Bisogno: su hermano Alex enfrenta el reto de consolar a su sobrina Michaela

La relación entre los hermanos Bisogno se fortaleció aún más tras el diagnóstico de Daniel. Alex asumió la responsabilidad de cuidar y apoyar a su hermano, especialmente después de la muerte de su madre, a quien le había prometido velar por el bienestar de Daniel. Sin embargo, el avance implacable de la enfermedad dejó a Alex con un profundo sentimiento de fracaso.

“Estoy muerto en vida. No tuve tiempo de sanar la primera herida y ahora esto”, declaró Alex Bisogno durante una entrevista realizada en el homenaje póstumo a Daniel, llevado a cabo en el Centro Cultural Teatro 2. En este evento, familiares, amigos y colegas del conductor se reunieron para despedirlo y rendirle tributo.

Así se despidió el equipo de Ventaneando de las cenizas de Daniel Bisogno. (TV Azteca)

“No tuve tiempo ni de llorar a mi madre por tratar de sacar adelante a Daniel”, confesó Alex, visiblemente afectado. Estas palabras reflejan el peso emocional que ha cargado en los últimos meses, enfrentando la pérdida de dos seres queridos en un corto periodo de tiempo.