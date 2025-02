Sheinbaum podría usar a Iván Archivaldo como moneda de cambio para repatriar al Mayo Zambada, afirma Ricardo Ravelo

Zambada García compartió una misiva a través de Frank A. Pérez, su abogado. (Especial)

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, podría ser una moneda de cambio del gobierno de México si considera repatriar a Ismael El Mayo Zambada García, consideró el periodista especializado en temas de narcotráfico Ricardo Ravelo.

Zambada García pidió asistencia consular a través de una carta para que el gobierno de Claudia Sheinbaum intervenga ante Estados Unidos y sea repatriado a México, al considerar que su detención fue ilegal pues fue secuestrado y trasladado a territorio norteamericano sin su consentimiento.

“Negar mi solicitud de repatriación o de no aplicación de penas prohibidas y trascendentales tendría como consecuencia aceptar la subordinación al gobierno norteamericano”, se lee en la carta enviada al consulado de México en Nueva York.

Argumentó que si el gobierno de México “no actúa” será condenado a pena de muerte.

El abogado de "El Mayo" Zambada negó que el capo esté proporcionando información a las autoridades de EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Además, esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía”, indica la misiva firmada por Zambada.

Advirtió que si México no interviene podría “haber un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América".

Al ser cuestionada sobre este caso durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se está planteando a la Fiscalía General de la República (FGR) se considere la solicitud de El Mayo Zambada.

“Más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta —repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa—, el asunto es cómo se da esta detención”, dijo la Presidenta.

Así fue la reacción de la presidenta ante la posibilidad de repatriar al capo mexicano Crédito: Gobierno de México

“Pongamos a otra persona: Un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a EEUU sin ninguna participación del Gobierno de México, imaginemos, porque luego… supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que este sea, pero que Estados Unidos dice que “tiene un delito”, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando, que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho”.

Para Ricardo Ravelo, periodista experto en temas de narcotráfico, la carta que envió El Mayo está obligando a una negociación entre el gobierno de México con el de EEUU.

La carta de El Mayo “mete más presión al gobierno mexicano por lo que está viviendo con Donald Trump, con los aranceles, la migración y con el combate al fentanilo, entre otras cosas”.

“Mayo se está planteando un chantaje, en el sentido de que si no me regresas a mi país, pues fui traído acá ilegalmente, voy a hablar. Y esto creo que es la parte más sensible de todo esto, porque si el Mayo habla, creo que por lo menos estaría sacudiendo a buena parte de la clase política de los últimos 25 años que está vigente, que está en puestos importantes en las gubernaturas, en Senadurías, en el gobierno federal, en alcaldías, en legislaturas locales”.

Ricardo Ravelo, periodista en temas de narcotráfico. (Foto: Cuartocuro)

El también autor de varios libros del narcotráfico como El Amo de Jalisco, Osiel: vida y tragedia de un capo, entre muchos otros, indicó que antes de que El Mayo fuera arrestado en EEUU, “él sabía y él había dicho que muchos políticos lo buscaron para que fueran apoyados en sus objetivos políticos”.

Si bien consideró que la entrega de El Mayo a México es complicado debido al escenario actual con el discurso del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre el combate al crimen organizado y tráfico de fentanilo, y donde Zambada era uno de los objetivos centrales, no descartó la posibilidad de que ante la posible detención de Iván Archivaldo sea una buena moneda de cambio para ambos países.

La presidenta negó tener información sobre Iván Archivaldo | Foto: Jesús Aviles / Infobae México

“Todo es posible porque yo creo que si llegan a un acuerdo, es decir, te entrego a los dos hijos del Chapo y regrésame a El Mayo, puede ser una buena negociación. Pero insisto, esto tendría que ser algo verdaderamente importante para que Estados Unidos, por lo menos, lo pudiera analizar”, explicó Ravelo en entrevista para Infobae México.

En los últimos días las autoridades mexicanas han realizado detenciones al círculo cercano de Iván Archivaldo, por lo que se cree que pueda ser capturado.