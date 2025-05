Así fue la exclusiva hacienda en el que se casaron Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry en México

Alejandra Capetillo prepara los detalles de su boda con Nader Shoueiry

Alejandra Capetillo y pareja Nader Shoueiry celebraron este sábado su boda religiosa en una hacienda histórica en el estado de Hidalgo, en México, luego de que el mes pasado se casaran por el civil en Madrid, España.

Estos enamorados dieron un paso importante luego de varios meses de preparativos que culminó en este importante enlace matrimonial en el país de origen de la influencer, quien ahora sí estuvo acompañada de toda su familia, quienes supervisaron cada pormenor de este magno evento que fue una celebración impregnada de elegancia y exclusividad.

La modelo compartió las primeras imágenes del lugar. IG: @alecapetillo

Desde hace meses, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán había estado en Madrid, España en donde ha compartido su vida con su futuro esposo; sin embargo, ambos han viajado a la majestuosa hacienda donde festejaron su unión, un escenario que enmarcó uno de los días más memorables de sus vidas.

Esta boda incluyó una fusión cultural y tradiciones dentro de la hacienda Zotoluca, que se encuentra en Apan, Hidalgo, en donde un mariachi amenizó esta fiesta en el que Ale lució un elegante vestido blanco con el que cautivó a todos los presentes.

La modelo se casará con un hombre de origen libanés 13 años mayor. |Crédito: Instagram: @alecapetillo

El exclusivo escenario de la boda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry

El idílico enclave donde la pareja selló su amor se encuentra en el estado de Hidalgo, un destino que cuenta con una riqueza histórica y arquitectónica, cuyo encanto fue compartido por la influencer y los asistentes a través de sus redes sociales.

Por medio de emotivas historias, Alejandra y Nader aparecen recorriendo los imponentes jardines de la hacienda, ambos ataviados con sombreros texanos y tomados de la mano.

En este conmovedor clip, la actriz plasmó unas palabras llenas de romanticismo. “De completos extraños a conocer el lugar donde diremos ‘sí quiero”, expresó.

Una hacienda con historia y distinción, el lugar donde se casará Alejandra Capetillo

La elección del lugar no es casualidad; es la Hacienda Zotoluca, que se remonta a 1570 y que, hace aproximadamente diez años, en 2015, fue meticulosamente restaurada para ofrecer una experiencia inigualable, convirtiéndose en un escenario de bodas de ensueño para famosos como la actriz Ana Brenda Contreras.

La hacienda cuenta con 25 exclusivas habitaciones de lujo que tienen vistas hacia los volcanes o los jardines; cada espacio fue restaurado para ofrecer un momento de tranquilidad y sofisticación.

El lugar tiene un salón de eventos privados, experiencias como vuelo en globo aerostático, paseos a caballo, degustación de pulque, además de contar con otras amenidades como: cine, tienda, invernadero, huerto y helipuerto, según informó la hacienda.

Así ha sido el romance entre Alejandra Capetillo y su novio

La historia de amor entre ambas figuras del espectáculo comenzó en Madrid, cuando coincidieron en un bar, tal como lo compartió Ale. “Lo conocí en un bar, después él pensó que yo era de Marruecos y le dije: ‘No, hermano, soy latina, soy mexicana’”, relató en una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Desde ese momento la conexión fue creciendo hasta que el galán pidió la mano de su enamorada a sus padres, los famosos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

A lo largo de toda la planeación que ha tenido la pareja, un elemento que emociona a los jóvenes es poder mezclar sus culturas e incluir por ejemplo elementos mexicanos como la charrería, así como lo confirmó Eduardo Capetillo a la prensa quien ha apoyado en la planificación.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry tuvieron una preboda

Antes de que se llevara a cabo la ceremonia religiosa formal, la pareja vivió una pre-boda, cuyos detalles fueron revelados por Capetillo Gaytán, a través de algunas fotografías que compartió a sus seguidores en redes sociales.

Pese al cansancio de la celebración, la modelo confesó que no dudó en madrugar para editar material y publicarlo en su cuenta oficial de Instagram. La publicación incluyó un video que documenta algunos instantes del evento.

La hermana de la modelo compartió las primeras imágenes del lugar |IG: @paucapetillog

“Mírenme, toda hinchadita del día siguiente, pero yo me levanté para editar ese video. Yo sé que tengo que disfrutar y desconectarme, pero se los juro que hasta ayer era como ‘a las hermanas no les he enseñado nada’”, señaló.

Su dedicación, dijo, responde al deseo de compartir con quienes la siguen cada paso de esta etapa significativa.

En sus declaraciones, Capetillo describió la fiesta como un instante que, aunque efímero, estuvo lleno de alegría y cercanía. Rodeada de familiares y amigos más íntimos, aseguró haber disfrutado al máximo antes de comenzar una nueva etapa en su vida. Además, prometió que próximamente revelará más imágenes de esa noche tan especial, extendiendo así un puente de conexión con quienes han estado atentos a este capítulo de su historia personal.

La celebración, que tuvo lugar el viernes 23 de mayo, sirvió como un adelanto a lo que promete ser una serie de momentos significativos para la modelo, quien combina su vida personal con su presencia en redes sociales de forma auténtica y cercana.

