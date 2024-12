Enrique Beltranena, CEO de Volaris, reacciona a intento de desviar avión a Estados Unidos

Enrique Beltranena emitió un posicionamiento ante el intento de desviar un vuelo a Estados Unidos (@kikebeltranena)

Después de que se diera a conocer la notica sobre el intento de un pasajero por desviar un vuelo de Volaris hacia los Estados Unidos, el CEO de la aerolínea, Enrique Beltranena, emitió un posicionamiento al respecto sobre el hecho en donde agradeció al personal y a los pasajeros que tuvieron que tuvieron que enfrentar aquella experiencia.

El director ejecutivo aseguró que se activaron los protocolos de seguridad establecidos y en lugar de que el vuelo fuera desviado hacia el país del norte, la tripulación llevó la aeronave al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en donde fue detenido el sujeto y poner a salvo a todas las personas que viajaban a bordo del vuelo 3041.

“Un pasajero intentó desviar la aeronave hacia Estados Unidos, pero gracias al profesionalismo y la rápida respuesta de nuestra tripulación, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y el vuelo fue desviado al aeropuerto de Guadalajara. Quiero reconocer y agradecer la valentía y el compromiso de nuestro equipo, que protegió la integridad de todos a bordo”, escribió en su cuenta de X, Enrique Beltranena.

Enrique Beltranena reacciona al intento de desviar un vuelo a los Estados Unidos (Captura de Pantalla)

Asimismo, aseguró que Volaris ha tomado acciones firmes y que no habrá tolerancia con comportamientos que pongan en riesgo la seguridad de las operaciones, y agradeció a los clientes que iban a bordo de la aeronave por la “compostura y apoyo”, por ello ofreció una disculpa por el evento.

Hasta el momento no las autoridades no han revelado el nombre del sujeto o sujetos responsables ni algún otro detalle de cómo ocurrieron los hechos, ya que el pasajero pudo haber amenazado a la tripulación, pero no hubo alguna persona lesionada tras lo ocurrido en el aire.

“Todos los pasajeros, la tripulación y aeronave se encuentran a salvo. El resto de los pasajeros fueron protegidos para continuar su vuelo hacia su destino final. Para Volaris la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es la máxima prioridad”, se lee en el comunicado de la empresa. Asimismo, en redes sociales no se ha difundido alguna grabación que hayan hechos los pasajeros durante los momentos de tensión.