Hospitalizan a William Valdés, exconductor de ‘Venga la Alegría’ que fue despedido; éste es su estado de salud

(Instagram)

William Valdés fue conductor de Venga la Alegría por un tiempo considerable, sin embargo, después de que se hicieron cambios administrativos en el programa, se dio a conocer que el artista habría sido despedido. Esto fue confirmado por él cuando anunció que se enteró por terceros de que ya no trabajaría en la televisora del Ajusco. Ahora, el famoso compartió que fue hospitalizado.

“Mañana es mi último programa, es decisión de la nueva administración que tiene nuevas ideas con el programa, pero yo estoy muy agradecido siempre con la familia de Azteca [...] espero que me llegue una oportunidad próximamente”, dijo frente a las cámaras de Edén Dorantes en 2022 y añadió:

“Por lo menos me están dejando despedir, no como en otros programas donde nunca me dejaron despedirme del público y de mis amigos ahí. Me dijeron que sigo siendo parte de Azteca, aunque la verdad no creo”.

Desde entonces, el artista regresó a vivir a Miami en busca de nuevas oportunidades, pero recientemente dio a conocer que no ha tenido mucha suerte. Asimismo, destacó que había pensado en abandonar el mundo artístico para dedicarse a ser sobrecargo, pero tampoco tuvo mucho éxito en esto, ya que fue rechazado.

(Foto: Instagram/@williamvaldes)

“Quería viajar a todos lados, pero no va a pasar. Me gustaría saber qué fue lo que me faltó para que me dijeran que sí. Hay que seguir adelante. Obviamente no voy a dejar pasar ninguna oportunidad que se me presente”, dijo en sus redes sobre dicha situación.

Hospitalizan a William Valdés

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el conductor de espectáculos dio a conocer que había sido internado. En la imagen que mostró se le ve en una cama de hospital y también con una bata.

William Valdés comparte desgarrador mensaje tras dejar Venga La Alegría y no encontrar trabajo en EEUU. Crédito: Instagram, williamvaldes

“Primera vez en una cama de estas...”, colocó.

Cabe señalar que, hasta el momento, el famoso no ha dado más detalles sobre su estado de salud, por lo que se desconoce si ya fue dado de alta. Tampoco se tiene conocimiento de los motivos por los cuales tuvo que ser ingresado a un nosocomio. Pese a esto, sus fans se mantienen alertas y esperando que se encuentre en óptimas condiciones pronto para que pueda retomar su vida con normalidad.