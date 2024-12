Ángela Aguilar revela que nunca fue noviera, pero sí coqueta: “Me acostumbré a que mi papá dijera que estaba bonita”

Ángela Aguilar fue nombrada por la revista Glamour México como Mujer del Año por sus aportaciones al género regional mexicano. (angela_aguilar_ / Instagram)

Ángela Aguilar, quien continúa siendo una figura polémica en redes sociales, ha desatado nuevamente conversaciones tras revivirse una entrevista donde habló abiertamente sobre su vida personal y lo mucho que le gustaba recibir cumplidos.

En una charla para el programa Cheleando con las Estrellas en YouTube, la hija de Pepe Aguilar recordó cómo fue su infancia y adolescencia. Explicó que desde pequeña se acostumbró a recibir cumplidos relacionados con su físico y su belleza.

“Yo me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita”, confesó la cantante. Sin embargo, confirmó que no solo su padre la llenaba de elogios. Ángela también destacó que su madre y las personas a su alrededor contribuían a reafirmar esa percepción.

“Mi mamá también me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me decía que estaba muy bonita… es bonito sentir que todo el mundo te diga eso”, expresó.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

En ese sentido, la cantante, ahora casada con Christian Nodal, admitió que no era particularmente “noviera”, pero sí reconoció haber sido “coqueta”. Según su relato, esta actitud era algo que incluso provocaba celos en su famoso padre, Pepe Aguilar.

“No noviera, yo creo que coqueta siempre... El día de San Valentín yo era ‘LA’ niña de la escuela, entonces me llegaban las cartas, las flores y los chocolates”, recordó con una sonrisa.

En la entrevista, Ángela explicó cómo Pepe Aguilar reaccionaba cuando ella llegaba a casa con regalos de admiradores.

“Mi papá me decía ‘¿quién te regaló eso?’ Se ponía un poco celoso”. Estas vivencias, según la cantante, formaron parte de su infancia y adolescencia, donde constantemente era cortejada por sus compañeros de escuela.

Mexican singer Christian Nodal (L) and his wife Mexican singer Angela Aguilar attend the 25th Annual Latin Grammy Awards at the Kaseya Center in Miami, Florida, on November 14, 2024. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

La palabra “coqueta” adquirió un nuevo matiz cuando recientemente Christian Nodal, su esposo, la mencionó durante uno de sus conciertos. Entre bromas, el cantante sonorense preguntó públicamente: “¿Por qué eres tan coqueta, Angelita?”. Este comentario no pasó desapercibido para los fans, quienes lo conectaron con las declaraciones de Ángela sobre su pasado.

Ángela Aguilar aseguró que, al madurar, su enfoque en las relaciones cambió. “Ya de grande empecé a tomar más decisiones como de qué me conviene, quién me cae bien más allá de cómo te ves, cómo me tratas, cómo tratas a mi familia y cómo me haces sentir”, explicó.

La entrevista ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos celebran su transparencia, otros consideran que sus declaraciones son innecesarias y poco relevantes, señalando que esto solo aumenta todavía más la controversia en torno a su figura pública. Sin embargo, es prudente reafirmar que dichas declaraciones preceden a los meses en donde su vida se convirtió en una polémica andante.