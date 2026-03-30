México

Los 5 documentos que debes llevar en original y copia a los módulos de la Beca Rita Cetina

Presentar la documentación completa y cumplir los requisitos es clave para acceder a los pagos del programa que amplía el acceso a la educación en México

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La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
La Beca Rita Cetina ofrece apoyo económico a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas de México. - (Gobierno de México)

Todo lo que debes saber para acceder a la Beca Universal de Educación Básica. Si tienes hijos en primaria o secundaria, este apoyo podría ser clave para tu familia. Conoce los documentos que debes presentar para registrarte correctamente y aprovechar esta oportunidad.

La Beca Rita Cetina es una iniciativa que busca respaldar a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de este año, el programa se ha vuelto universal, lo que significa que más familias tienen acceso directo al beneficio.

El apoyo económico varía según el nivel educativo. Los estudiantes de secundaria reciben un pago bimestral de 1,900 pesos, con un adicional de 700 pesos por cada hermano en el mismo nivel. Mientras que los de primaria obtienen un único pago anual de 2,500 pesos, destinado a cubrir los costos de útiles escolares y uniformes.

Documentos necesarios para el registro

El programa, ahora universal, permite que más familias accedan a la Beca Rita Cetina sin restricciones de nivel socioeconómico.
El programa, ahora universal, permite que más familias accedan a la Beca Rita Cetina sin restricciones de nivel socioeconómico.

El proceso para acceder a la Beca Rita Cetina requiere algunos documentos clave. Asegúrate de tenerlos listos en original y copia para llevarlos a los módulos de registro. Los documentos requeridos son:

  • CURP (Clave Única de Registro de Población): Para obtenerla, puedes consultar directamente en línea.
  • Número de celular: Un dato indispensable para mantenerte en contacto.
  • Correo electrónico: Es necesario para notificaciones oficiales del programa.
  • Identificación oficial digitalizada: Asegúrate de que esté legible y actualizada.
  • Comprobante de domicilio digitalizado: Este debe tener una fecha no mayor a tres meses. Es importante que se encuentre a nombre de uno de los padres o tutores del estudiante.

Recuerda que todos estos documentos deben ser presentados tanto en original como en copia, ya que las autoridades necesitan verificarlos para completar el proceso.

¿Quién puede recibir la Beca Rita Cetina?

Los requisitos para acceder a la beca incluyen CURP, número de celular, correo electrónico, identificación y comprobante de domicilio actualizado.
Los requisitos para acceder a la beca incluyen CURP, número de celular, correo electrónico, identificación y comprobante de domicilio actualizado.

Para ser elegible para esta beca, es indispensable cumplir con ciertos requisitos. El programa está destinado a estudiantes que estén inscritos en escuelas públicas de primaria o secundaria, en modalidad escolarizada.

Un aspecto clave es que no se puede recibir otra beca federal con el mismo fin. Es decir, si ya estás recibiendo otro tipo de apoyo económico destinado a estudiantes, no podrás acceder a esta beca.

El pago de la beca se realiza directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, un mecanismo que asegura que el dinero llegue de manera oportuna y sin intermediarios.

Beneficios y continuidad del programa

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)
La Beca Rita Cetina asegura la continuidad escolar y apoya a las familias con recursos para evitar la deserción en primaria y secundaria pública. - (Gobierno de México)

Este programa es parte del esfuerzo para garantizar que todos los estudiantes en primaria y secundaria de escuelas públicas puedan acceder a los recursos necesarios para continuar su educación sin obstáculos económicos. Las becas se distribuyen durante cinco bimestres del año escolar, excluyendo los meses de verano.

Para las familias que ya recibían esta beca desde 2025 en su modalidad dirigida a aquellos con menos recursos, el apoyo será de 1,900 pesos bimestrales. Estas familias seguirán recibiendo el beneficio, siempre que no se haya dado de baja su solicitud.

Sin duda, este apoyo es una ayuda importante para las familias, y tener todos los documentos en orden te permitirá acceder sin problemas a los recursos.

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