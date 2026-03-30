¿Quién fue José Manuel Banquells? El hermano de Marypaz, Rocío y Sylvia Pasquel que falleció tras una dura enfermedad

Joe Banquells, sonriendo en una imagen enmarcada por velas y flores, es recordado tras su fallecimiento luego de una dura batalla contra una enfermedad. (Marypaz Banquells: Instagram)

La familia Banquells enfrenta un momento de profundo dolor tras la muerte de José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Mary Paz Banquells. Su fallecimiento, confirmado el 28 de marzo, sacudió al medio artístico, donde las muestras de apoyo no tardaron en aparecer.

¿Quién fue José Manuel Banquells?

Aunque no desarrolló una carrera pública en el espectáculo, José Manuel formó parte de una de las dinastías más reconocidas del entretenimiento en México. Fue hijo de Rafael Banquells y Dina de Marco, y medio hermano de Sylvia Pasquel, fruto de la relación de su padre con Silvia Pinal.

Lejos de los reflectores, construyó su vida en Estados Unidos, donde residía en Elk Grove Village, Illinois. De acuerdo con información en su perfil de Facebook, trabajaba en First Student, empresa dedicada al transporte escolar en Norteamérica.

Sylvia Pasquel abraza a su hermano Joe en una emotiva despedida, visiblemente conmovida por su partida. (Sylvia Pasquel: Instagram)

Una enfermedad que mantuvo en privado

La familia decidió no revelar detalles sobre la enfermedad que afectó su salud. Sin embargo, los mensajes de despedida dejan ver que enfrentó un proceso complicado. Sus hermanas coincidieron en destacar su fortaleza durante esa etapa. La frase “luchó como los grandes” resume el reconocimiento hacia su batalla.

La primera en reaccionar fue Sylvia Pasquel, quien compartió un mensaje breve y emotivo: “Buen viaje, hermanito querido. Te vamos a extrañar”.

Por su parte, Mary Paz Banquells publicó una despedida más extensa, donde expresó el impacto de la pérdida.

“Tengo el corazón y el alma destrozados. Hoy partiste, hermanito querido, y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado. Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos… siempre estarás en mi corazón, hermano querido”.

En tanto, Rocío Banquells externó su dolor con palabras contundentes: “Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS… LUCHASTE COMO LOS GRANDES GUERREROS… no encuentro consuelo”.

La actriz Marypaz Banquells posa con su familia, compartiendo una emotiva despedida de su hermano en redes sociales. (Marypaz Banquells: Instagram)

Una despedida que conmueve

Las reacciones reflejan el vínculo cercano que mantenían como familia, más allá de la vida pública. La noticia también generó mensajes de solidaridad por parte de figuras del espectáculo, quienes acompañaron a las hermanas en este momento.

La muerte de José Manuel Banquells deja al descubierto una historia familiar marcada por la unión, el cariño y la discreción. Su partida abre un espacio de duelo íntimo en una familia acostumbrada a los reflectores, pero que hoy enfrenta una pérdida profundamente personal.