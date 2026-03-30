México

¿Quién fue José Manuel Banquells? El hermano de Marypaz, Rocío y Sylvia Pasquel que falleció tras una dura enfermedad

Joe Banquells, como era conocido, construyó su vida en Estados Unidos, lejos de los reflectores

Guardar
Joe Banquells, hombre mayor con gafas y traje sonriendo, sobre fondo borroso de velas y flores blancas. Círculo a la derecha con dos mujeres en vestidos oscuros
Joe Banquells, sonriendo en una imagen enmarcada por velas y flores, es recordado tras su fallecimiento luego de una dura batalla contra una enfermedad. (Marypaz Banquells: Instagram)

La familia Banquells enfrenta un momento de profundo dolor tras la muerte de José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Mary Paz Banquells. Su fallecimiento, confirmado el 28 de marzo, sacudió al medio artístico, donde las muestras de apoyo no tardaron en aparecer.

¿Quién fue José Manuel Banquells?

Aunque no desarrolló una carrera pública en el espectáculo, José Manuel formó parte de una de las dinastías más reconocidas del entretenimiento en México. Fue hijo de Rafael Banquells y Dina de Marco, y medio hermano de Sylvia Pasquel, fruto de la relación de su padre con Silvia Pinal.

Lejos de los reflectores, construyó su vida en Estados Unidos, donde residía en Elk Grove Village, Illinois. De acuerdo con información en su perfil de Facebook, trabajaba en First Student, empresa dedicada al transporte escolar en Norteamérica.

Sylvia Pasquel, mujer de cabello rubio y gafas de sol, abraza a su hermano Joe, hombre con traje azul y gafas, en un jardín verde
Sylvia Pasquel abraza a su hermano Joe en una emotiva despedida, visiblemente conmovida por su partida. (Sylvia Pasquel: Instagram)

Una enfermedad que mantuvo en privado

La familia decidió no revelar detalles sobre la enfermedad que afectó su salud. Sin embargo, los mensajes de despedida dejan ver que enfrentó un proceso complicado. Sus hermanas coincidieron en destacar su fortaleza durante esa etapa. La frase “luchó como los grandes” resume el reconocimiento hacia su batalla.

La primera en reaccionar fue Sylvia Pasquel, quien compartió un mensaje breve y emotivo: “Buen viaje, hermanito querido. Te vamos a extrañar”.

Por su parte, Mary Paz Banquells publicó una despedida más extensa, donde expresó el impacto de la pérdida.

“Tengo el corazón y el alma destrozados. Hoy partiste, hermanito querido, y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado. Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos… siempre estarás en mi corazón, hermano querido”.

En tanto, Rocío Banquells externó su dolor con palabras contundentes: “Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS… LUCHASTE COMO LOS GRANDES GUERREROS… no encuentro consuelo”.

Ocho adultos sonrientes posan para una foto grupal al aire libre. La actriz Marypaz Banquells, con un vestido floral rosa, está en el centro
La actriz Marypaz Banquells posa con su familia, compartiendo una emotiva despedida de su hermano en redes sociales. (Marypaz Banquells: Instagram)

Una despedida que conmueve

Las reacciones reflejan el vínculo cercano que mantenían como familia, más allá de la vida pública. La noticia también generó mensajes de solidaridad por parte de figuras del espectáculo, quienes acompañaron a las hermanas en este momento.

La muerte de José Manuel Banquells deja al descubierto una historia familiar marcada por la unión, el cariño y la discreción. Su partida abre un espacio de duelo íntimo en una familia acostumbrada a los reflectores, pero que hoy enfrenta una pérdida profundamente personal.

Temas Relacionados

Sylvia PasquelRocío Banquellsmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Monedas de oro y plata se deprecian este lunes 30 de marzo de 2026: precios actualizados hoy en México

Frente a la incertidumbre económica global, los consumidores pueden conocer aquí las cifras oficiales de las piezas de metales preciosos

Monedas de oro y plata se deprecian este lunes 30 de marzo de 2026: precios actualizados hoy en México

Sheinbaum pagó miles de pesos de su bolsillo para ayudar a Cuba: ¿Cuánto donó la presidenta?

La mandataria aclaró que la decisión es estrictamente personal y no compromete recursos del gobierno federal

Sheinbaum pagó miles de pesos de su bolsillo para ayudar a Cuba: ¿Cuánto donó la presidenta?

SSPC reporta 90 mil extorsiones evitadas en seis meses: agricultura, minería y transporte siguen bajo el asedio del narco

La dependencia destaca detenciones, operativos en reclusorios y uso de inhibidores como parte de la estrategia; reportes y análisis de especialistas advierten impacto de la extorsión en las principales cadenas de suministro

SSPC reporta 90 mil extorsiones evitadas en seis meses: agricultura, minería y transporte siguen bajo el asedio del narco

Ciudad de México tendrá un nuevo espacio cultural: anuncian apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

El nuevo museo se ubicará en la Casa del Marqués del Apartado, un edificio histórico del siglo XVIII diseñado por Manuel Tolsá

Ciudad de México tendrá un nuevo espacio cultural: anuncian apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Popocatépetl registró 2 emisiones este 30 de marzo

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 2 emisiones este 30 de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sicarios atacan a balazos a policías de Tabasco durante patrullajes: dos agresores fueron abatidos

Sicarios atacan a balazos a policías de Tabasco durante patrullajes: dos agresores fueron abatidos

SSPC reporta 90 mil extorsiones evitadas en seis meses: agricultura, minería y transporte siguen bajo el asedio del narco

Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

DEPORTES

República Democrática del Congo vs Jamaica: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro que define a uno de los invitados al Mundial 2026 desde México

República Democrática del Congo vs Jamaica: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro que define a uno de los invitados al Mundial 2026 desde México

¿Adiós a la cerveza en los estadios durante el Mundial 2026? Esto dijo Sheinbaum sobre su regulación

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”