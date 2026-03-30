INAH anuncia mantenimiento en Zona Arqueológica de Teotihuacán: ¿Qué van a rehabilitar?

Invertirá gobierno federal 380 millones en rehabilitación de recintos culturales y arqueológicos. (infobae-Itzallana)

El gobierno federal destinará este sexenio una inversión de 380 millones de pesos para mejorar y renovar diversos recintos culturales y arqueológicos del país. De esa cantidad, 40 millones corresponden al mantenimiento del Museo Nacional de Antropología e Historia y 30 millones a la zona arqueológica de Teotihuacán. Así lo informó Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante la conferencia mañanera de este lunes ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hace 30 años que no se le invertía a la infraestructura cultural de estos recintos”, declaró el funcionario.

Zonas arqueológicas y museos, los grandes beneficiados

El proyecto contempla la rehabilitación de 46 zonas arqueológicas, 12 museos —de sitio, arqueológicos y regionales— y 12 juegos de pelota distribuidos en 12 entidades del país. Vázquez Herrera indicó que las obras registran un avance del 46 por ciento. Entre los sitios beneficiados destacan Teotihuacán, Monte Albán, Cholula, Tlatelolco, Malinalco y El Tajín, además del Museo del Templo Mayor. Las intervenciones abarcan desde la rehabilitación de espacios físicos hasta trabajos arqueológicos, museográficos y de conservación.

En las escuelas del INAH también se atendieron 220 espacios, que incluyen 122 salones, 13 laboratorios, una bodega especializada, sanitarios, comedores y auditorios.

Un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabaja en la meticulosa restauración de una estructura arqueológica de piedra. (INAH)

Una inversión mayor para las escuelas de arte

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó los avances del Programa Integral de Renovación y Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Artística y Cultural, uno de los 100 compromisos culturales del actual gobierno. Este programa cuenta con una inversión total de mil 500 millones de pesos para atender las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y del propio INAH, infraestructura que llevaba más de cuatro décadas sin mantenimiento integral.

En las 39 escuelas del INBAL intervenidas se atendieron mil 405 espacios: 118 salones de danza, 265 de música, 384 salones académicos y 23 auditorios, entre otros. Además, se adquirieron 23 mil bienes, incluyendo instrumentos musicales —una de las principales demandas estudiantiles—, así como equipo científico y tecnológico. Curiel de Icaza adelantó que al cierre de este año entrará en operación el laboratorio de investigación de la Escuela Nacional de Arte (ENA), que se perfila como el más importante de América Latina en su ramo.

Museo Textil y nuevos planes de estudio

Otro anuncio relevante de la mañanera fue la próxima apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, programada para el 29 de mayo en un edificio emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de México. El recinto contará con cuatro salas de exposición permanente, sala de exposiciones temporales, sala interactiva, espacios de capacitación y área lúdica. Su apertura coincidirá estratégicamente con los meses previos al Mundial 2026.

La secretaria también informó que los planes de estudio de educación artística se actualizan en coordinación con alumnos y docentes, con miras a ampliar la matrícula. El año pasado se incorporaron dos estados más a la currícula artística, y se anticiparon nuevos crecimientos en educación no formal.