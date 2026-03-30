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Monedas de oro y plata se deprecian este lunes 30 de marzo de 2026: precios actualizados hoy en México

Frente a la incertidumbre económica global, los consumidores pueden conocer aquí las cifras oficiales de las piezas de metales preciosos

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El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)
El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ante una inflación que no parece detenerse y los aumentos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.

Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de monedas de oro y plata, en sus diferentes versiones que, además de ser bellas piezas, funcionan como una inversión un tanto segura. No obstante, aunque el valor de estos metales preciosos suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

En el contexto actual, con el conflicto en Medio Oriente aún en curso y el repunte del precio del Brent, “la tendencia general de los precios del oro sigue siendo bajista”, explica el portal especializado DailyForex.

Por ello, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los valores para este lunes 30 de marzo.

El precio de las monedas de oro y plata

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Varios bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias publican en sus páginas oficiales el costo de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

Centenario de oro

Compra

  • 89.100 pesos en Citibanamex
  • 89.385 pesos en Banorte

Venta

  • 102.100 pesos en Citibanamex
  • 111.505 pesos en Banorte
  • 108.163 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

  • 1.250 pesos en Banco Azteca
  • 1130 pesos en Banorte

Venta

  • 1.430 pesos en Banco Azteca
  • 1640 pesos en Banorte
  • 1574 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

  • Hidalgo de oro: 17.860 pesos en compra y 22.290 pesos en venta en Banorte
  • Azteca de oro: 35.720 pesos la compra y 44.580 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si buscas comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de tres mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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