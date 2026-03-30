México

Profeco pide a la ciudadanía enviar fotografías del tótem de precio del diésel para darle seguimiento a acuerdo gasolinero

Iván Escalante explicó que existe una mesa permanente de trabajo encabezada por la Secretaría de Energía, en coordinación con empresarios gasolineros

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Un carte digital LED de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestra sus precios de DUBA Premium (diesel ultra bajo en azufre), Magna (regular) gasolina y diesel, en Ciudad Juárez, México, 4 de octubre de 2017. Foto tomada el 4 de octubre , 2017. REUTERS / Jose Luis Gonzalez / Foto de archivo
Un carte digital LED de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestra sus precios de DUBA Premium (diesel ultra bajo en azufre), Magna (regular) gasolina y diesel, en Ciudad Juárez, México, 4 de octubre de 2017. Foto tomada el 4 de octubre , 2017. REUTERS / Jose Luis Gonzalez / Foto de archivo

Durante la conferencia matutina de este lunes 30 de marzo, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó el apoyo de la ciudadanía para reforzar la vigilancia del precio del diésel en el país. Su titular, César Iván Escalante Ruiz, pidió a las personas tomar fotografías del tótem de precios en estaciones de servicio y compartirlas en redes sociales para dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo con gasolineros.

Profeco busca reforzar monitoreo del precio del diésel

El funcionario explicó que la dependencia ya realiza un seguimiento constante de los precios de los combustibles, los cuales se publican semanalmente en su sitio web, incluyendo mínimos y máximos de gasolina regular, premium, diésel y gas.

Sin embargo, subrayó que este nuevo llamado ciudadano permitirá fortalecer la supervisión en campo, especialmente en torno al diésel, cuyo precio forma parte de un acuerdo reciente con empresarios del sector gasolinero.

Vamos a fortalecer para el seguimiento de este acuerdo voluntario los monitoreos que el equipo realiza en territorio”, señaló el titular de Profeco.

Piden enviar fotos del tótem del diésel

Como parte de esta estrategia, Profeco invitó a las personas que se encuentren cerca de una gasolinera a tomar una fotografía del tótem donde se muestran los precios del diésel.

La instrucción es que dichas imágenes sean compartidas en redes sociales etiquetando a la institución, con el objetivo de que la autoridad pueda revisar los casos y detectar posibles incumplimientos en el acuerdo.

Este mecanismo permitirá identificar estaciones donde el precio no se ajuste a lo pactado y actuar en consecuencia.

Mesa permanente con gasolineros para vigilar precios

El titular de Profeco también explicó que existe una mesa permanente de trabajo encabezada por la Secretaría de Energía, en coordinación con empresarios gasolineros.

A través de este espacio se analizan los factores que podrían estar provocando variaciones en el precio del diésel, así como posibles incumplimientos del acuerdo voluntario.

Con la información que proporcione la ciudadanía, la autoridad podrá “revisar por qué o qué está generando que este acuerdo no se esté cumpliendo”, puntualizó.

Precio de la gasolina en CDMX hoy

Finalmente, Profeco reiteró que mantiene actualizado su portal con reportes semanales sobre los precios de combustibles en todo el país, lo que permite a los consumidores comparar costos y tomar decisiones informadas.

De acuerdo con reportes recientes, el precio promedio de los combustibles en la Ciudad de México este 30 de marzo se ubica en:

  • Gasolina magna (regular): 23.803 pesos por litro
  • Gasolina premium: 28.210 pesos por litro
  • Diésel: 28.556 pesos por litro

Estos precios corresponden a promedios reportados por permisionarios ante la autoridad energética, por lo que pueden variar dependiendo de la estación de servicio.

Cabe recordar que el costo de los combustibles cambia diariamente debido a factores como el mercado internacional del petróleo, impuestos y logística de distribución en cada región.

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