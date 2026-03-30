Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame (Alfredo Adame)

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame sorprendió al público al confesar en una entrevista con Yordi Rosado que vive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) desde la niñez, un diagnóstico poco reconocido en su época y que, según sus palabras, impactó de manera persistente en su vida personal y profesional.

La revelación, difundida en plataformas digitales, ha generado debate sobre los desafíos de los trastornos del neurodesarrollo y la evolución en su comprensión médica.

Un diagnóstico ausente en la infancia

Durante la entrevista, Alfredo Adame relató que en su infancia no existía el término TDAH, lo que dificultó la identificación temprana del trastorno.

“No se sabía qué era el síndrome de déficit de atención, el TDA, todas esas cosas no se conocían; simplemente era uno ‘hiperactivo’”, afirmó el actor en conversación con Yordi Rosado. La falta de información médica y social sobre el TDAH en décadas pasadas generó que muchos niños vivieran sin diagnóstico ni tratamiento.

La falta de información médica y social sobre el TDAH en décadas pasadas generó que muchos niños vivieran sin diagnóstico ni tratamiento (Sergio Mayer Es, YouTube

Adame describió su experiencia con una frase contundente: “Mi mamá decía que parecía que tenía chinches en las nalgas. Yo estaba sentado y estaba así; estábamos comiendo y estaba moviéndome o cualquier cosa. Llegué a tener 18 tics nerviosos diferentes: de repente le hacía así, luego cerraba los ojos, luego así, luego hasta me rascaba la cola de tic nervioso”. Esta confesión pone en relieve los síntomas clásicos del TDAH, caracterizados por dificultades para permanecer quieto, impulsividad y distracciones frecuentes.

¿Qué es el TDAH y cómo se manifiesta?

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a niños, aunque suele persistir en la vida adulta, según NIH MedlinePlus Magazine.

Se caracteriza por niveles elevados de inatención, hiperactividad e impulsividad, lo que dificulta la organización, la gestión del tiempo y la regulación emocional. El trastorno puede presentarse en tres formas principales: predominante inatenta, predominante hiperactiva/impulsiva o combinada.

Entre los síntomas más notables se encuentran:

Inatención : Dificultad para concentrarse, seguir instrucciones, terminar tareas y organizar actividades.

Hiperactividad : Actividad motora constante, inquietud, dificultad para permanecer sentado.

Impulsividad: Tomar decisiones sin pensar, interrumpir a otros, dificultad para esperar turnos.

El origen del TDAH se asocia con factores neurobiológicos y, en muchos casos, con una inmadurez en el lóbulo frontal del cerebro. El diagnóstico requiere una evaluación clínica realizada por un profesional de la salud, quien determina si los síntomas exceden lo esperado para la edad y generan una afectación significativa en el entorno escolar, social o familiar.

¿Qué es el TDAH y cómo se manifiesta? (Freepik)

El impacto del TDAH en la vida de Alfredo Adame

Alfredo Adame explicó que nunca recibió medicación ni tratamiento específico, ya que en su infancia el diagnóstico no era reconocido. “Eso no existía”, reiteró el actor, quien, pese a la ausencia de intervención médica, logró construir una carrera destacada en el entretenimiento mexicano. La falta de tratamiento pudo influir tanto en su estilo de vida como en su imagen mediática, caracterizada por una personalidad inquieta y polémica.

El caso de Adame ilustra cómo las condiciones neurobiológicas pueden influir en la trayectoria personal y profesional cuando no se identifican oportunamente. “Yo tuve un déficit de atención, bueno, lo sigo teniendo, pero además con hiperactividad; totalmente hiperactividad”, compartió en la entrevista, reflejando la persistencia del trastorno en la adultez.

Tratamiento y manejo actual del TDAH

De acuerdo con NIH MedlinePlus Magazine, el TDAH no tiene cura, pero puede manejarse de manera efectiva para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. El tratamiento suele incluir:

Terapia conductual : Apoyo a padres y estrategias escolares para mejorar el comportamiento.

Medicamentos : Uso de fármacos estimulantes y no estimulantes bajo supervisión médica.

Apoyo integral: Trabajo conjunto entre familiares, maestros y especialistas médicos.

El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado resultan fundamentales para evitar complicaciones secundarias, como baja autoestima, dificultades escolares o problemas en las relaciones sociales.

El impacto del TDAH en la vida de Alfredo Adame Foto: Infobae México.

El valor de visibilizar los trastornos del neurodesarrollo

La confesión de Alfredo Adame contribuye a la visibilización del TDAH y a la comprensión social de los trastornos del neurodesarrollo en México y otros países de habla hispana. La divulgación de experiencias personales por figuras públicas puede fomentar la empatía y el acceso a diagnósticos oportunos, beneficiando a nuevas generaciones.