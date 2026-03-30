Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Estas fueron las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer en Culiacán que fue secuestrada por sujetos armados (Instagram)

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, conocida en redes sociales como la mente detrás de “Rosa Dely”, ha generado preocupación en la comunidad de Culiacán y entre miles de usuarios de internet.

La joven repostera y creadora de contenido fue reportada como desaparecida, lo que derivó en la activación del Protocolo Alba y un operativo de búsqueda que, hasta el momento, permanece sin resultados confirmados.

Actividad reciente en redes: el perfil de Rosa Dely

La cuenta de Instagram @rosadelyy_ es el principal escaparate digital del emprendimiento liderado por Carmiña Castro. El perfil suma más de 3,800 seguidores y 172 publicaciones, consolidando una fuerte presencia en la comunidad local y digital.

Desde este espacio, la joven compartía su pasión por la repostería y el diseño de postres personalizados, mostrando tanto el proceso de elaboración como la entrega de productos a sus clientes.

En la descripción de la cuenta se destacan datos de contacto, la ubicación del negocio en Culiacán y la invitación a endulzar el paladar de sus seguidores. Los destacados de historias muestran la variedad de productos y servicios: desde menciones y eventos, hasta temáticas como “Rosa Kitty” o “Mamás”.

La desaparición de Carmiña Castro ocurre en un ambiente de violencia creciente en Sinaloa, donde los ataques contra comerciantes y creadores de contenido han ido en aumento, marcado por la disputa entre grupos criminales en la región. La incertidumbre domina entre familiares, amigos y la comunidad digital, que continúan atentos a cualquier novedad sobre su paradero (Instagram)

Las últimas publicaciones: creatividad, cercanía y alegría

Las más recientes publicaciones en el perfil de Rosa Dely refuerzan la imagen de Carmiña como una creadora comprometida y creativa. En las tres publicaciones más recientes se observan:

Postres personalizados con decoraciones temáticas : Vasos y presentaciones con elementos llamativos, colores vivos y detalles que remiten a celebraciones y eventos especiales.

Interacción con clientes : En una de las imágenes aparece Carmiña Castro sonriente junto a un cliente, transmitiendo cercanía y satisfacción por su trabajo.

Cuidado en la presentación: Las imágenes muestran productos listos para entrega, con etiquetas y decoraciones que identifican la marca y resaltan el esmero en cada pieza.

Este contenido refleja el estilo que caracterizó su marca: atención al detalle, creatividad y un vínculo estrecho con la comunidad que la seguía tanto en redes como en eventos locales.

El caso de su desaparición y la respuesta social

La desaparición de Carmiña Castro ocurrió la tarde del 29 de marzo, en una zona comercial al norte de Culiacán. Tras el reporte de su ausencia, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el que participan distintas corporaciones de seguridad y se activó el Protocolo Alba ante el riesgo evidente para la integridad de la joven.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda con detalles físicos, como su estatura de aproximadamente 1.70 metros y tatuajes distintivos, considerados claves para su identificación. Hasta ahora, no se han reportado avances relevantes en la investigación y la familia, junto con colectivos ciudadanos, continúan solicitando información para agilizar la localización.

Carmiña Castro, influencer y repostera de “Rosa Dely”, fue privada de la libertad por un grupo armado en el norte de Culiacán. (rosadelyy_/FGE Sinaloa)

La difusión del caso en redes sociales

El caso de Carmiña Castro ha sido ampliamente difundido por colectivos y usuarios en plataformas digitales. La comunidad comparte detalles de su perfil, imágenes de sus productos y llamados a la colaboración para encontrarla. Esta movilización refuerza la importancia de las redes como herramienta para amplificar la búsqueda y mantener el tema en la agenda pública.

Datos relevantes sobre Carmiña Castro y su emprendimiento

Construyó su negocio “Rosa Dely” principalmente a través de redes sociales.

Ofrecía productos personalizados para eventos y celebraciones.

Compartía videos del proceso de elaboración, lo que fortaleció su comunidad digital.

El Protocolo Alba fue activado debido al riesgo en su integridad.

Su caso se difundió rápidamente por el apoyo de colectivos y usuarios en línea.