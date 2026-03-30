Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Emilio Azcárraga cumplió con la promesa a su padre de traer un tercer mundial a México. (Ilustración Jovani Pérez)

Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Ollamani, está insatisfecho con la remodelación del Estadio Azteca. El enfado, según reportes difundidos por la cadena Somos Fox, se debe a que la obra no se alinea con el proyecto que le fue presentado al empresario en 2018.

Una reinauguración imperfecta

El 28 de marzo, el ahora Estadio Banorte —debido a un acuerdo de patrocinio y derechos de denominación a largo plazo entre el banco y Grupo Ollamani— fue reabierto para albergar el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Previo al encuentro, la afición disfrutó del nuevo sistema de iluminación del estadio, remarcado con una infraestructura para fuegos artificiales.

Aunque la remodelación implicó mejoras en zonas como palcos y gradas medias y altas, asistentes compartieron en redes sociales detalles estructurales inconclusos en pasillos, baños y problemas de visibilidad en gradas a nivel de cancha, así como desorganización en los accesos.

Emilio Azcárraga durante la inauguración de Álbum Épico en Iztapalapa. X: @ar2_mx

Rubén Rodríguez: “Emilio Azcárraga está molestísimo”

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Emilio Azcárraga Jean está decepcionado del resultado. Durante un enlace con el programa Cuadro Titular, “La Sombra” indicó que fuentes cercanas al empresario le aseguraron que está “molestísimo”.

“El señor Azcárraga no está molesto, está lo que le sigue”, señaló el periodista, quien subrayó que un consejo de Grupo Ollamani ha identificado fallas de logística que derivaron en que las obras no concluyeran en tiempo y forma.

“Hoy estuvimos platicando, Chato y yo, con alguien muy cercano a él. Nos decía: ‘El jefe está molestísimo’. ¿Por qué? Porque no fue lo que esperaban. La logística no fue lo que se dijo. El estadio no quedó como a él lo habían vendido. Es decir, hay malestar por lo que pasó“, agregó.

Sin embargo, sostuvo que, tras la reinauguración, se han planteado acelerar los trabajos para que el recinto esté listo para el partido inaugural del Mundial de Futbol, el jueves 11 de junio de 2026.

Obrero confirma retrasos

Horas antes del partido amistoso del sábado 28 de marzo, un obrero entrevistado por el reportero Hanz Salazar confirmó que hacían falta muchos detalles previstos en el proyecto de remodelación. Indicó que, aunque el recinto estaría listo para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, restaban varias semanas de trabajo para concluir: “Faltan un chin** de cosas”.

Finalmente, confirmó que existe presión para terminar lo antes posible, idealmente las últimas semanas de mayo.

La reinauguración del Estadio Azteca estuvo marcada por el fallecimiento de un aficionado. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un hombre en estado de ebriedad cayó desde la zona de palcos. El incidente sigue en proceso de investigación.