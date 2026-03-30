México vs Bélgica: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional del tricolor rumbo al Mundial 2026

Después de empatar contra Portugal en el Estadio Azteca, la selección mexicana se alista para enfrentarse a otro gigante europeo. (Infobae México)

La Selección Mexicana se medirá ante Bélgica en su segundo amistoso de la Fecha FIFA, este martes 31 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Soldier Field de Chicago, donde el tricolor continuará su preparación de cara al Mundial 2026.

Actualidad de la selección mexicana

El tricolor continúa sin convencer a la afición y ahora se medirá ante Bélgica. (IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas)

Después de empatar contra Portugal el pasado sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Ciudad de México, el tricolor se prepara para encarar su segundo compromiso de esta Fecha FIFA en la Ciudad del Viento.

La afición quedó dividida después del resultado que obtuvieron los dirigidos por Javier Aguirre ante los lusitanos, pues algunos consideran que fue un buen marcador haber empatado contra una selección candidata a ser campeona del mundo, mientras que otros manifestaron su inconformidad y hartazgo por la actualidad del representativo nacional con abucheos desde las gradas.

A pesar de eso, México busca cambiar la percepción de la afición este martes cuando se enfrenten a Bélgica y prepararse de la mejor manera de cara a lo que será el Mundial 2026.

México se enfrenta a otra potencia mundial

El cuadro europeo viene de golear 5-2 a Estados Unidos. (Dale Zanine-Imagn Images)

Al igual que Portugal, Bélgica es una de las selecciones con mayor talento en el futbol mundial, ocupando el puesto 9 del ranking FIFA. Si bien es cierto que poco a poco han ido perdiendo jugadores de su denominada “generación dorada”, en los últimos años han surgido nuevos talentos como Jeremy Doku y Charles De Ketelaere, quienes llegan a complementar a futbolistas veteranos como Kevin De Bruyne.

El cuadro europeo dio muestras de su buen nivel con su reciente goleada ante la selección de Estados Unidos por marcador de 5-2, lo cual consolida su posición como uno de los mejores equipos a nivel global.

Dentro de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Bélgica tuvo que esperar hasta las últimas instancias para asegurar su boleto a la Copa del Mundo tras ser líder de grupo con 18 puntos, superando solamente por dos unidades a Galés.

Así, el tricolor se alista para medirse a otro peso pesado mundial, con la mira puesta en brillar en la Copa del Mundo 2026 como anfitrión.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Tanto Televisa como TV Azteca llevarán la transmisión del partido. (X /@Albirroja)

El encuentro entre México y Bélgica podrá seguirse este martes 31 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República) a través de las pantallas de Canal 5, Azteca 7 y TUDN.