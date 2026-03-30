México

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

El momento captó las miradas durante una presentación en CDMX del musical La Malinche, producido por el músico español

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Nacho Cano, hombre de cabello largo y rubio, sentado en un sofá de cuero marrón, con Mónica Noguera en un círculo superpuesto, vistiendo una chaqueta blanca
Entre Nacho Cano y Mónica Noguera hay una estrecha amistad. (Instagram)

Mónica Noguera y el músico Nacho Cano protagonizaron el momento de la noche durante una reciente presentación de la puesta en escena Malinche El Musical en el Frontón México.

La presentadora de Imagen Televisión, quien mantiene una estrecha amistad con el exintegrante de Mecano, lo tomó por sorpresa al responder con una propuesta matrimonial a los halagos del español.

La broma de Mónica Noguera a Nacho Cano

Al final de la obra, Nacho Cano pisó el escenario para agradecer especialmente a la mexicana por el apoyo y difusión que le ha dado al musical. “¿Dónde está Mónica Noguera?“, preguntó. Cuando las cámaras aterrizaron sobre la comunicadora, ella gritó desde primera fila “cásate conmigo”, frase que en la cultura mexicana se usa para resaltar una conexión de amistad especial entre dos personas que no necesariamente significa un romance.

“¿Por qué digo eso? Bueno, no sé: ‘Cásate conmigo, te voy a decir’. Bueno, no está mal pensado (ríe). Mónica, muchas gracias. Has apoyado a Maliche desde antes que existiera aquí en México. Has seguido apoyándolo siempre y espero que siempre estés aquí todos los años que celebremos en esa primera fila. Una belleza, un amor, Mónica Noguera”.

Nacho Cano, quien se distingue por su agilidad mental, recurrió al humor para salir avante de la sorpresa inicial.

La conductora mexicana Mónica Noguera sorprendió al músico Nacho Cano al pedirle, en broma, que se casara con ella.

Mónica Noguera, ¿novia de Paco Zea?

El momento captó la atención del público porque coincidió con versiones extraoficiales que señalaban que la presentadora sostenía un romance con su compañero de programa, Paco Zea.

Los rumores surgieron luego de que ambos fueran captados comiendo en un restaurante al sur de la capital. Sin embargo, Mónica Noguera cortó de tajo las especulaciones.

Durante un encuentro con reporteros, dejó en claro que entre ella y Zea solo hay una sólida amistad: “Conmigo todo puede suceder, pero esto no. Probablemente los últimos meses hemos estado saliendo mucho a comer, etcétera, pero no solos”.

“O sea, él está solo, yo estoy sola, pero somos grandes compañeros y amigos, no hay absolutamente nada, y si alguien nos ve en un restaurante, bueno, pues nos seguirá viendo. Somos amigos, nada más”, destacó.

La química entre Mónica Noguera y Francisco Zea en Imagen Televisión es tema de conversación constante en redes sociales y entre televidentes (IG)
La química entre Mónica Noguera y Francisco Zea en Imagen Televisión es tema de conversación constante en redes sociales y entre televidentes (IG)

Las parejas que han tenido Mónica Noguera y Nacho Cano

Desde su ruptura con el empresario Julien Leoni, la conductora de televisión ha estado soltera, situación que ha generado interés permanente sobre su vida personal.

En diálogo con el matutino Hoy Día, señaló que la decisión fue bilateral; al identificar las agendas y prioridades de cada uno, habían dejado de estar alineadas. Pese a ello, destacó que buscarían mantener un vínculo de amistad, tal y como lo había conseguido con otras exparejas. “A mí me ha pasado con Memo del Bosque, con Lorenz Drilich que ahora son mis mejores amigos, tienes que saber transformar lo que tuviste en otro proceso, en un amor muy distinto”.

En lo que respecta a Nacho Cano, su último amor conocido fue la periodista Cristina Arámbarri.

Exparejas de Mónica Noguera:

  • Memo del Bosque
  • Laurence Drillich
  • Fher Olvera
  • Julien Leoni

Exparejas de Nacho Cano:

  • Coloma Fernández Armero
  • Penélope Cruz
  • Cristina Arámbarri

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