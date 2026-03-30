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Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original

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Una historia protagonizada por la actriz Angelique Boyer
Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa Televisa

El desenlace alternativo de la telenovela “Doménica Montero” ha captado la atención de la audiencia tras su estreno oficial el 27 de marzo de 2026.

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original, profundizando en el destino de los protagonistas y dando un giro romántico y familiar a la historia.

Un final alternativo con enfoque en la sanación y la familia

En el final alternativo, Doménica y Luis Fernando consolidan su amor y logran superar los retos que atravesaron a lo largo de la trama.

La pareja, después de años de enfrentamientos y conflictos, logra sanar emocionalmente, unir sus haciendas y construir la familia que soñaban. Este cierre resalta la estabilidad y el bienestar alcanzado, mostrando escenas de convivencia familiar y el cumplimiento de sus aspiraciones.

La nueva versión, además de mostrar la felicidad de los protagonistas, revela detalles sobre la vida en su hacienda y la unión definitiva de sus sueños. La producción apostó por un desenlace más esperanzador y cálido, en contraste con la intensidad y dramatismo del final transmitido en televisión.

Dónde ver el final alternativo de manera gratuita

Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers (TelevisaUnivision)
Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers (TelevisaUnivision)

El final alternativo de “Doménica Montero” está disponible para el público en varias plataformas digitales de manera gratuita, lo que permite a los seguidores acceder al contenido en cualquier momento. Las opciones oficiales para verlo son:

  • ViX: La plataforma digital de TelevisaUnivision ofrece el final alternativo como parte del catálogo exclusivo de la telenovela. Se puede acceder desde la aplicación móvil o el sitio web oficial de ViX.
  • Sitio web de Las Estrellas: El portal oficial de Las Estrellas publicó el video completo del desenlace alternativo, permitiendo su visualización sin costo para los usuarios registrados.
  • YouTube: El canal oficial de Novelas Las Estrellas subió el video bajo el título “¡El final alternativo de Doménica Montero nos emocionó hasta las lágrimas!”, facilitando el acceso al cierre especial sin restricciones de horario.
  • Redes sociales: Fragmentos y reacciones al final alternativo están disponibles en la cuenta oficial de Novelas Las Estrellas en TikTok y Facebook, donde se comparten escenas y comentarios de los seguidores.

Detalles clave del final alternativo

  • Destino de la villana: Kiara, enfrentando la presión de la justicia, decide arrojarse por un barranco para evitar ser detenida, cerrando así su ciclo como antagonista.
  • Reconciliación y perdón: Mercedes pide perdón a Pedro y Luis Fernando, marcando un momento de redención para su personaje.
  • Consolidación familiar: Doménica y Luis Fernando alcanzan la tranquilidad al formar una familia y entregar su primera cosecha en la hacienda, símbolo del trabajo conjunto y la superación de adversidades.
  • Tono emotivo: El final alternativo se caracteriza por su emotividad y un mensaje de esperanza, con escenas que resaltan la unión y la superación personal.
Dónde ver el final alternativo de manera gratuita (Foto: Televisa)
Dónde ver el final alternativo de manera gratuita (Foto: Televisa)

Reacciones de la audiencia y cierre de la telenovela

El desenlace alternativo fue bien recibido por el público, que valoró la oportunidad de conocer una versión más profunda del destino de los protagonistas. Muchos espectadores destacaron la carga emocional y el enfoque en el crecimiento personal de Doménica y Luis Fernando.

El final original, transmitido por Televisa, fue catalogado como intenso y satisfactorio, aunque algunos lo consideraron apresurado. El cierre alternativo complementa la historia al mostrar la evolución de los personajes y dar un mensaje de reconciliación y futuro compartido.

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