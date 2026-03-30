México

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

La conductora compartió detalles desconocidos sobre una negativa que generó especulaciones y originó uno de los eventos más comentados del año

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Marcela Mistral reaccionó a filtración de fotos.
Marcela Mistral confirma su rechazo en Supernova y detona polémica en redes sociales sobre el origen de Ring Royal. - (Crédito: @musamistral).

La polémica volvió a encenderse luego de que Marcela Mistral hablara abiertamente sobre su ausencia en el evento Supernova. Durante una conversación en podcast con Aldo de Nigris, la conductora confirmó que sí fue rechazada, lo que alimentó versiones sobre el origen del Ring Royale impulsado por su esposo Poncho de Nigris.

El tema tomó fuerza tras el éxito del evento, donde la “Musa Mistral” se llevó la victoria en un combate frente a Karely Ruiz. La pelea no solo atrajo audiencia, también revivió la rivalidad que ambas figuras arrastraban desde tiempo atrás.

A partir de ese momento, el espectáculo creció en popularidad y se posicionó como uno de los más comentados en México. Incluso, ya se contempla una nueva edición con más participantes y combates de alto impacto de acuerdo a la información que ha Poncho de Nigris.

La confesión que encendió la controversia

Marcela Mistral e Issabela Camil canción Team Infierno// Sergio Mayer y Poncho de Nigris
La victoria de Marcela Mistral frente a Karely Ruiz en Ring Royale revitalizó la rivalidad y ganó gran audiencia en México. - (Captura de pantalla/YouTube)

Durante la charla, Marcela Mistral fue clara al hablar sobre lo ocurrido. Aunque negó que el evento surgiera directamente por el rechazo, sí confirmó que no fue aceptada en la propuesta original.

“No, pero sí es cierto que no me aceptaron en Supernova”, expresó. La declaración dejó ver una situación que, hasta ahora, se mantenía entre rumores y especulación.

También relató cómo se dio el momento en que su esposo intervino. “No, no, no, ella no, pero tú, te queremos a ti, pero ella no”, recordó sobre la respuesta que recibió Poncho de Nigris al intentar incluirla.

Recalcando que la respuesta que recibió fue que “pues sí, sí. Sí me dijeron que no, que no me querían”.

De la negativa al éxito viral

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
La mezcla de figuras virales y combates con historias personales potencia la popularidad de Ring Royale en el público mexicano. - (RS: @ponchodenigris)

Lejos de quedarse en ese episodio, la historia tomó otro rumbo. Con el tiempo, el Ring Royale se concretó y logró reunir a figuras virales en un formato que captó la atención del público.

El evento destacó no solo por sus combates, sino por el contexto detrás de cada enfrentamiento. Siendo la participación de Marcela Mistral fue uno de los puntos más comentados.

Según lo relatado, el proyecto no nació como una respuesta inmediata, sino como una idea que se desarrolló con el tiempo. Sin embargo, el antecedente del rechazo quedó presente.

Un fenómeno que ya prepara su regreso

Posible pelea entre Yeri Mua y Bellakath en el Ring Royale del próximo año? (Jesúe Avilés / Infobae)
El éxito y la viralidad del Ring Royale resaltan la importancia de la controversia y el espectáculo en el crecimiento de eventos digitales. - (Jesúe Avilés / Infobae)

El impacto del Ring Royale ha sido tal que ya se trabaja en una nueva edición. De acuerdo con declaraciones de Poncho de Nigris, se buscan perfiles con alto alcance para repetir el éxito.

La combinación de espectáculo, figuras conocidas y conflictos previos ha resultado clave para su popularidad. Esto ha colocado al evento entre los más relevantes del año en entretenimiento digital.

Mientras tanto, las declaraciones de Marcela Mistral siguen generando conversación. Su testimonio no solo confirmó el rechazo, también dio un nuevo ángulo a una historia que continúa creciendo.

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