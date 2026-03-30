República Democrática del Congo vs Jamaica: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro que define a uno de los invitados al Mundial 2026 desde México

Los Reggae Boyz vienen de imponerse a Nueva Caledonia en la primera fecha del repechaje intercontinental y ahora se jugarán el boleto al Mundial 2026 contra el equipo africano. (Infobae México; Jovani Pérez)

República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentan este miércoles 31 de marzo a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, donde el ganador obtendrá su clasificación al Mundial 2026.

Después de un vibrante encuentro entre los Reggae Boyz y Nueva Caledonia el pasado jueves, la Perla Tapatía se prepara para un gran enfrentamiento, donde se espera nuevamente un gran ambiente en las gradas.

Cómo llega Jamaica a este enfrentamiento

Jamaica venció 1-o a Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jamaica superó la primera ronda del repechaje continental el pasado jueves, al vencer en Guadalajara a Nueva Caledonia por marcador de 1-0.

Aunque partía como claro favorito, los Reggae Boyz sufrieron más de lo esperado, ya que los neocaledonios los pusieron en aprietos durante gran parte del encuentro e incluso los caribeños jugaron con la afición en su contra, pues los mexicanos en las gradas apoyaron al cuadro océanico.

Este irregular rendimiento se debió, en gran medida, a que Jamaica reservó a sus jugadores principales para el duelo clave contra la República Democrática del Congo, considerando que el cuadro oceánico no representaría mayor resistencia.

Sin embargo, luego del partido ante Nueva Caledonia, los Reggae Boyz tendrán que mejorar bastante si quieren tener aspiraciones de meterse al segundo mundial de toda su historia, el primero desde Francia 1998.

Actualidad de la República Democrática del Congo

Los africanos accedieron a esta ronda tras vencer en el repechaje de África a Nigeria. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Debido a su posición dentro del ranking FIFA, la República Democrática del Congo accedió de forma directa a la final del repechaje intercontinental, por lo cual buscarán reflejar su condición de favorito este miércoles en el estadio de las Chivas.

El cuadro africano obtuvo su boleto a la repesca internacional de forma dramática, ya que vencieron en la segunda ronda de las clasificatorias de África a Nigeria por la vía de los penales, con lo cual eliminaron una selección histórica en la región y obtuvieron su boleto para el repechaje y seguir soñando con la clasificación al Mundial 2026.

República Democrática del Congo buscará asistir a su primera Copa del Mundo bajo su nombre actual, ya que en Alemania 1974 compitieron bajo el nombre de Zaire.

Cuándo y dónde ver el juego desde México

Todos los juegos del repechaje intercontinental son transmitidos a través de TUDN y ViX Premium. ( REUTERS/Henry Romero)

El partido entre República Democrática del Congo y Jamaica se llevará a cabo este miércoles 31 de marzo en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de las pantallas de TUDN y ViX Premium.