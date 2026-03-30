¿Adiós a la cerveza en los estadios durante el Mundial 2026? Esto dijo Sheinbaum sobre su regulación

Una de las incertidumbres para la Copa del Mundo es el consumo de la cerveza Foto: (Gobierno de la CDMX)

A pocas semanas para que inicie la Copa del Mundo 2026, una de las incertidumbre que ha surgido dentro de la afición es el consumo de cerveza en los estadios.

El Estadio Banorte, recientemente renovado y ubicado en la Ciudad de México, junto con el Estadio Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey, figuran como las sedes seleccionadas para que México reciba por tercera ocasión en su historia una justa mundialista.

El Estadio Azteca exhibe su renovada fachada con el patrocinio de Banorte, parte de su preparación para ser sede del Mundial 2026, tras una remodelación de casi dos años. (Luz Coello/ Infobae México)

Sheinbaum descarta regulación de cerveza en el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum aseguró que la regulación sobre la protección civil en los estadios corresponde a los gobiernos estatales y, en particular, a los municipios. La presidenta precisó que en eventos públicos, como los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la revisión de las condiciones de seguridad es responsabilidad de la alcaldía local, en este caso, Coyoacán.

“Tiene que ver con la protección civil en los estadios, más allá de la propia venta de bebidas alcohólicas. Quien regula la protección civil en los estados, los gobiernos estatales y particularmente los municipios. Corresponde a los municipios revisar la protección civil en los espectáculos públicos. Así le corresponde a la alcaldía Coyoacán en el Azteca”, comentó Sheinbaum.

Respecto a la venta de bebidas alcohólicas, Sheinbaum indicó que hasta el momento no se contempla una regulación federal específica para los estadios, aunque no descartó que el tema pueda revisarse si las circunstancias lo requieren. Además, subrayó que esta facultad corresponde a las autoridades estatales, mientras que la federación podría participar únicamente con acciones de orientación.

Dardos - Campeonato Mundial de Dardos - Alexandra Palace, Londres, Gran Bretaña - 11 de diciembre de 2025 Jarras de cerveza antes del comienzo del juego Action Images via Reuters/Peter Cziborra

“Al mismo tiempo las bebidas alcohólicas que tiene su problema, hasta el momento nosotros no hemos pensado regular las bebidas alcohólicas en los estadios, pero si fuera necesario se podría revisar. De todas maneras esa esa es una atribución estatal, no le corresponde a la federación. Podríamos participar orientando”, finalizó la presidenta.

Fallecimiento de aficionado en la reapertura del Estadio Banorte

Cabe recordar que el pasado 28 de marzo un aficionado en estado de ebriedad perdió la vida en la zona de palcos al intentar descender del segundo al primer nivel saltando por la parte externa, lo que ocasionó su caída hasta la planta baja.

Fans line up outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium's inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El incidente tuvo lugar minutos antes de que comenzara el partido en el Estadio Banorte. De inmediato, paramédicos llegaron para atender a la víctima, quien ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades identificaron al fallecido como Adrián, de 27 años, quien se precipitó desde los palcos 51 y 52 del recinto. Personal de la Policía Auxiliar, junto con una unidad médica de la compañía SURI, realizaron la valoración correspondiente.