México

Sheinbaum pagó miles de pesos de su bolsillo para ayudar a Cuba: ¿Cuánto donó la presidenta?

La mandataria aclaró que la decisión es estrictamente personal y no compromete recursos del gobierno federal

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos a una cuenta abierta por organizaciones civiles (Infobae-Itzallana)
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos a una cuenta abierta por organizaciones civiles (Infobae-Itzallana)

Hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos a una cuenta abierta por organizaciones civiles para canalizar ayuda al pueblo cubano, en medio de la grave crisis energética y humanitaria que atraviesa la isla.

La mandataria fue cuestionada directamente sobre el monto y respondió: “Sí, ya hice mi donación... 20 mil pesos. Es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba.” También mencionó que hubo algunas complicaciones con el depósito, aunque no abundó en detalles.

Una decisión personal, no de Estado

Sheinbaum fue enfática en separar su acción personal de su responsabilidad institucional. “No tiene que ver con la investidura como presidenta. Como presidenta, al pueblo de México siempre voy a buscar primero que nada proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación”, señaló, dejando claro que su gesto responde a una convicción propia: “Ayudar a los pueblos del mundo en la medida en que podamos ayudar.”

El contexto: meses de presión, aranceles y apagones

La donación ocurre en un momento de alta tensión geopolítica alrededor de Cuba. El domingo, el presidente Donald Trump declaró a bordo del Air Force One que no le preocupa que la isla reciba crudo de un petrolero ruso próximo a sus costas: “Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, afirmó.

Paradójicamente, fue la propia administración Trump la que en enero de 2026 firmó una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles adicionales a países que enviaran petróleo a Cuba, medida que puso especial presión sobre México, principal proveedor de la isla tras la caída de los envíos venezolanos. Pemex reportó ante autoridades financieras estadounidenses que entre enero y septiembre de 2025 envió cerca de 20 mil barriles diarios de crudo a Cuba. Esos aranceles fueron retirados en febrero de 2026, luego de un fallo de la Corte Suprema que determinó que el presidente había excedido su autoridad al imponerlos. Sin embargo, la declaración de “emergencia nacional” respecto a Cuba sigue vigente, manteniendo incertidumbre sobre los envíos de cualquier país a la isla.

La ayuda mexicana llega a Cuba mientras persiste la tensión internacional por el suministro de petróleo y tras el retiro de aranceles estadounidenses ordenados por la Corte Suprema. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
La ayuda mexicana llega a Cuba mientras persiste la tensión internacional por el suministro de petróleo y tras el retiro de aranceles estadounidenses ordenados por la Corte Suprema. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Ayuda humanitaria por parte de México

En este contexto, Andrés Manuel López Obrador pidió apoyar a Cuba con donaciones, gesto que fue reconocido por autoridades de la isla. El 27 de marzo, el Gobierno de México envió su cuarto cargamento de ayuda humanitaria: más de 96 toneladas de víveres partieron del puerto de Veracruz a bordo del buque Huasteco. Con este envío, México suma 3,125 toneladas de ayuda destinadas a Cuba, con apoyo de gobiernos locales y organizaciones sociales.

El buque Huasteco zarpa de Veracruz con más de 96 toneladas de víveres, como parte del cuarto envío de ayuda humanitaria de México a Cuba.
El buque Huasteco zarpa de Veracruz con más de 96 toneladas de víveres, como parte del cuarto envío de ayuda humanitaria de México a Cuba.

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