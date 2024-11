Querían robar en un restaurante pero comensal usó artes marciales para ahuyentarlos | VIDEO

Asaltan sucursal de una cadena de restaurantes en Puebla; no hay detenidos | Foto: X @ALunaSilva

La noche del pasado viernes 29 de noviembre, clientes de una cadena de restaurantes vivieron momentos de terror cuando dos sujetos armados irrumpieron su cena para tratar de cometer un robo; sin embargo, los presuntos criminales no pudieron salirse con la suya debido a este suceso.

De acuerdo con información oficial, el intento de asalto ocurrió en una de las sucursales de la cadena Toks, localizada al interior de la Plaza Loreto, en la capital, cerca de las 22:00 horas.

De acuerdo con lo expuesto por los mismos clientes, las actividades se llevaban a cabo de manera ordinaria cuando dos sujetos irrumpieron con armas de fuego y comenzaron a amenazar, tanto a los trabajadores como a los clientes, a modo de despojarlos de cualquier objeto de valor.

Dicha sucursal, cabe destacar, se localiza sobre la Calzada Zaragoza, una de las principales de la capital; sin embargo, no fue posible observar a algún elemento uniformado, al momento de los hechos, por lo que no se habla de ninguna detención.

Así sucedió el asalto

A través de las redes sociales, se han difundido videos donde se observa cómo los trabajadores quitan las cadenas y abren la puerta principal del establecimiento comercial, para con ello, dar paso a un par de elementos de la Policía Municipal, quienes fueron alertados a través de la línea de emergencia 911.

Del mismo modo, se compartió una imagen donde se ve una bala en el suelo, la cual fue detonada por los presuntos hampones, quienes se denunció, despojaron a los comensales de sus pertenencias para después, dar pie a vaciar la caja registradora del lugar.

Sujetos armados despojaron a comensales de sus pertenencias, además de sustraer las ganancias de la caja registradora. |Crédito: X @ALunaSilva

De manera extraoficial, se dio a conocer que uno de los presentes contaba con conocimiento en artes marciales, por lo que impidió que cometieran el asalto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades quienes continúan con las investigaciones a modo de deslindar responsabilidades.

Días antes de este evento, la misma cadena comercial fue escenario de otro asalto; sin embargo, en aquella ocasión se trató de la ubicada en Plaza Arcángeles, localizada en San Pedro Cholula donde por lo menos cuatro personas ingresaron armadas.

Uno de los clientes de dicha cadena narró que, la noche del 19 de noviembre, cerca de las 22:20 horas, se percató de la presencia de varios sujetos con actitud sospechosa en el estacionamiento; no obstante, no vio motivos para no ingresar a modo de completar la compra de alimentos.

Minutos después de que el cliente ingresó para levantar su pedido, los sujetos comenzaron a pedir a los clientes entregar las pertenencias, al tiempo que urgieron a los trabajadores a entregar el dinero de las ganancias.

“Ni siquiera ya puedes ir a cenar tranquilo con tu familia después de tener un día pesado. Esto pasó en Toks en plaza Arcángeles (…) es muy triste que pasen estas cosas, no hay seguridad”, declaró el afectado a un medio de comunicación local.

La cadena de restaurantes en Puebla ha sufrido dos asaltos en este mes | REUTERS/Henry Romero

Dado que se trata de dos asaltos en el mismo mes a la cadena de restaurantes antes citada, se desconoce si los directivos implementarán más seguridad en cada una de sus sucursales a nivel nacional o si bien, será sólo en las localizadas en Puebla, que es donde este tipo de crímenes han trascendido.

Los robos a comercios en Puebla han sido una preocupación recurrente para la comunidad empresarial. Estos incidentes afectan tanto a pequeñas como a grandes empresas, generando pérdidas económicas y un clima de inseguridad.

Las autoridades locales han implementado diversas estrategias para combatir esta problemática, tales como el aumento de patrullajes, la instalación de cámaras de vigilancia en zonas comerciales y la promoción de mecanismos para denunciar anónimamente. Los comerciantes también han sido instados a fortalecer sus medidas de seguridad interna, como mejorar la iluminación y activar sistemas de alarmas.