Cuáles son las mejores vitaminas para retrasar el envejecimiento

Vitamina C: Conocida por su habilidad para combatir el daño oxidativo, la vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres. Además, es esencial para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la piel firme y elástica. Consumir suficientes alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, pimientos y fresas, puede apoyar la salud de la piel.