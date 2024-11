Galilea Montijo confiesa si le gustaría tener una relación con una mujer: “He tenido acercamiento”

(Foto Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo es una de las figuras más populares en la televisión mexicana que influye en muchas de las personas que la siguen en redes sociales y en los diferentes programas en los que aparece.

En fecha reciente, la actriz sorprendió a todos al dar una declaración inesperada por todos, pues confesó durante el programa “Netas divinas” que le gustaría tener una relación con una mujer, sobre todo en la actualidad cuando se vive una mayor apertura sobre temas de la orientación sexual.

A pesar de que la conductora de “Hoy” frecuentemente ha sido blanco de críticas por los internautas, ella compartió sus pensamientos sobre las relaciones con personas de su mismo sexo; habló abiertamente sobre lo que le hubiera gustado experimentar.

Esto dijo Galilea Montijo sobre una relación bisexual

Montijo fue cuestionada por la locutora de dicho programa de Unicable sobre si alguna vez habría tenido un encuentro o relación con alguien del mismo sexo.

“¿Has tenido algún encuentro o relación con alguien de tu mismo sexo, ya sea algo solamente por diversión del momento o algo serio comprometido?”, señaló.

La famosa de inmediato respondió sin reservas y reflexionó sobre su propia experiencia y lo que le hubiera gustado hacer en una etapa anterior en su vida.

“He tenido acercamiento de mujeres hacia mí y yo te voy a decir una cosa, después de haber visto ‘Elite’ creo que me equivoqué de generación porque sí me hubiera encantado”.

Esto lo dijo refiriéndose a la popular serie de la plataforma de streaming Netflix, el cual explora temas de sexualidad y relaciones complejas entre jóvenes.

“¿Quieren que les diga la verdad? Me hubiera encantado desde chavita y decir: ‘me gusta esto’, me hubiera gustado gustado probar de todo y decidir, la verdad sí me hubiera gustado”.

Consuelo Duval coincide con Galilea Montijo

Incluso se colega, Consuelo Duval agregó que ellas forman parte de una generación en la que no había tanta apertura como lo existe en la actualidad, en temas sexuales. “No somos de esa generación”, comentó.

Este tipo de comentarios se han vuelto cada vez más comunes entre las figuras del entretenimiento, que en muchas ocasiones tienen como finalidad romper tabúes y generar la conversación entre el público sobre asuntos de temas relacionados con la sexualidad.

¿Galilea Montijo abrirá su OnlyFans?

En fecha reciente, Galilea Montijo hizo otra revelación que también causó controversia, pues en una emisión del programa “Hoy” señaló que está dispuesta a abrir su cuenta de OnlyFans e incluso esto es parte de sus planes de trabajo para el 2025.

Aunque ella no aclaró si esto era real o sólo fue sarcasmo en relación a una nota que se presentó en la sección de espectáculos; muchos fans expresaron en redes que desean que eso sea verdad.

