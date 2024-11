Flor Rubio pide detener el ‘hate’ contra Ángela Aguilar tras ser abucheada: “Hay que parar”

Flor Rubio habló sobre el odio del que son blanco Christian Nodal y Ángela Aguilar en las redes sociales a raíz de declaraciones hechas por Cazzu. (florrubiooficial, nodal / Instagram)

Los comentarios negativos hacia Ángela Aguilar no paran en redes sociales por lo que la periodista de espectáculos Flor Rubio pidió, durante el programa “Venga la alegría”, que es momento de detener esta situación.

“El acoso viene de todos lados, honestamente hay que parar”, expresó la comunicadora de Azteca quien lamenta toda la ola de hate que recibe la joven de 21 años de edad.

Durante este matutino, su compañero Ricardo Cásares coincidió con ella y consideró que esta situación ya se está saliendo de control por lo que pidió al público prudencia y dejar el odio con la intérprete de regional mexicano.

“Es un acoso público, hemos dicho de Ángela que paren”, comentó el presentador en el foro de esta televisora del Ajusco, en donde siempre informan puntualmente lo que sucede alrededor de esta cantante.

Venga la alegría defiende a Ángela Aguilar tras abucheos Crédito: X: vengalaalegria

Conductores de “Venga la alegría” piden reflexionar

Los dos conductores indicaron que las actitudes negativas que ha hecho el público que le grita en la calle a Ángela Aguilar, le abuchea en cada acto público que haga o bien le escribe un comentario negativo en el ciberespacio, es una manera en que se fomenta una actitud que debería preocupar a todos, pues esto, dijeron, normaliza la hostilidad en la sociedad.

“¿Qué les pasa? Se los digo de corazón: ‘revisen el nivel de odio, la falta de respeto que están haciendo en este mundo tan fragmentado, tan dolido ¿qué les hizo Ángela Aguilar? Por Dios, no es divertido, es una falta de respeto”, comentó Rubio.

Ángela Aguilar pasa momento incómodo, le gritan en la calle Crédito: TikTok meyerwanda

El polémico momento que vive Ángela Aguilar

Ángela Aguilar está viviendo un momento complicado en su vida, tras el repentino noviazgo y después boda con Christian Nodal, pues personas en el público acusan a la vocalista de ser el motivo del rompimiento de él con la argentina Cazzu.

El fin de semana pasado llamó la atención que durante la ceremonia de premiación de los Kids´ Choice Awards, en el Auditorio Nacional muchos asistentes le abuchearon, siendo la mayoría niños y adolescentes.

Esto ocurrió antes del número musical que ella tenía previsto, en la canción “Abrázame”, sin embargo un grupo pequeño empezó a gritarle “Cazzu”, así que el bullicio creció por todos los rincones de este recinto, hasta que se volvió una lluvia de reclamos hacia Aguilar.

Minutos previos, la intérprete sí desfiló por la alfombra roja, pero ignoró las preguntas de la prensa y se enfocó en posar para las cámaras y mandar saludos, para evitar cuestionamientos incómodos.

El público la recibió con gritos a favor de Cazzu. Crédito: RS

Flor Rubio opina que fue muy humillante lo que vivió Ángela Aguilar

Esta situación consideró Flor Rubio que fue muy desafortunada, criticó con dureza lo que pasó la artista nominada al Grammy Latino y pensó que fue algo vergonzoso.

“A mí me pareció patético, como mujer muy humillante. Fue una profunda falta de respeto, lo que haga con su vida privada le corresponde a ella, a Cazzu y a Christian Nodal, no a toda esa gente que buscaba humillarla. Fue verdaderamente vergonzoso, me sentí muy mal como mujer viendo lo que vivió”.

Flor Rubio aseguró que Ángela Aguilar merece el reconocimiento de 'Mujer del Año' de Glamour. (florrubiooficial, angela_aguilar_ / Instagram)