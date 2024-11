Katy Perry habla sobre su conexión con las mujeres y la maternidad en ‘Venga la Alegría’

Katy Perry en "Venga la alegría"

La visita de Katy Perry esta mañana en “Venga la alegría” sorprendió a todos los televidentes quienes disfrutaron la presencia de la estrella mundial en la televisora de Azteca, en donde llegó en una elegante alfombra roja.

Esta cantante estadounidense además de convivir con los presentadores, se acercó con algunos admiradores a quienes les dio autógrafos, selfies, platicó con ellos, sin dejar de sonreírles y expresando el amor que les tiene.

La ganadora de múltiples premios también se divirtió con los anfitriones de este matutino con quienes participó en algunos juegos e incluso supo cómo es la experiencia de subirse a un microbús.

Así fue la llegada de Katy Perry a Azteca Crédito: TikTok: vengalaalegria

Katy Perry habla sobre el tema de la feminidad y maternidad

La intérprete se dio el tiempo para platicar con los presentadores de “Venga la alegría”, quienes la entrevistaron sobre varios aspectos de su vida, uno de ellos fue sobre el tema de la conexión que tiene con las mujeres y la maternidad.

Flor Rubio le comentó que muchas mujeres siguen su música, qué opinaba sobre el hecho de que con este show, muchas de ellas pueden tener una unión con ella. Perry respondió lo siguiente.

“Sí lo creo porque soy una madre, algo se ha despertado en mí. Estaré 24 horas en México y mañana en Cansas a preparar el lunch, tengo tanto respeto por las mujeres que hacen ese proceso de converse en madre”.

Con su nueva gira, titulada “The lifetimes tour” con el que llegará el próximo 25 de abril a la Arena Ciudad de México, Perry, dijo que desea “contar esa feminidad con la que he conectado”.

Señaló que siempre que tiene oportunidad lleva a su familia a todos lados en los que tendrá concierto. “Vienen conmigo generalmente, hoy no porque es muy corto (el viaje)”.

Las causas sociales, añadió, es algo que le gusta hacer para dar un granito de arena a la gente. “Mi sueño es que todos tengan acceso a una vida mejor. Mi propósito es ayudar a la gente, eso hacemos en el espectáculo, conectamos con las canciones”.

Enfatizó que quiere ser la voz para quienes no la tienen, por eso es embajadora de la UNICEF, además tiene una fundación en California con programas de artes para niños que tienen entre 10 y 11 años.

Al preguntarle que ¿qué le diría a la Katy de pequeña? Ella respondió que es amada. También subrayó que ha trabajado con mucha gente latina.

“Quiero celebrar la vida con la música y los fans con los que he crecido, ya he venido a México, estoy ilusionada de llegar, quiero demostrar que he evolucionado en este viaje, con muchos altibajos, estamos juntos”.

Katy Perry estuvo de invitada en el Programa de Venga La Alegría de Tv Azteca.