Sheinbaum revela cuál era el Plan D contra ministros de la SCJN si invalidaban la Reforma Judicial

Claudia Sheinbaum reacciona a la renuncia de los ministros de la SCJN (REUTERS/Henry Romero | Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cuál habría sido su “plan D” en caso de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubieran aprobado el proyecto que invalidaba algunos fragmentos de la enmienda de la reforma al Poder Judicial, ruta de acción a la que no tuvo que recurrir después de que no alcanzaran los votos suficientes para validarlo.

La mandataria federal confesó que hubiera elegido a un ministro que tomaría protesta el en diciembre, después de la salida del ministro Luis María Aguilar, de modo de que el oficialismo tuviera cuatro ministros que estuvieran a su favor y así dejar imposibilitado al Pleno de la SCJN para aprobar acciones de inconstitucionalidad en futuras ocasiones hasta que se celebrara la elección en 2025.

Acusó que sus opositores buscaban, con el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, acusarla de estar en desacato si era aprobado, pero para evitar eso volverían a presentar la reforma al Poder Judicial, que podría haber pasado sin mayor resistencia en el Congreso de la Unión, y se eliminaría la posibilidad de que ellos pudieran acceder a los haberes de retiro, estos últimos habían estado en el centro de la discusión por lo que cuesta al erario.

“Para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales, la primera que en lo que no llegaba el nuevo poder judicial electo por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la corte el 30 de noviembre, con el esquema anterior y entre otras cosas que ya no tengan haber de retiro los ministros

“Se vuelve a presentar (la reforma) y se hubiera aprobado y después del 30 de noviembre ya hubiéramos tenido los cuatro ministros necesarios ¿Si me entienden? No iban a caer en una confrontación porque eso era lo que ellos querían entonces esa era una de las opciones que teníamos planeadas por fortuna no fue necesario porque también era un precedente muy bueno para el país (...)”, explicó la presidenta sobre el “plan D”.

La mandataria federal consideró elegir a un ministro para romper el bloque de los ocho requeridos para aprobar el proyecto Crédito: @gobiernodemexico / YouTube

Por qué no fue necesario implementar el plan D

Ayer, el Pleno de la SCJN las y los ministros desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ello después de que no se alcanzaran los ocho votos necesarios para validar la acción de inconstitucionalidad que invalidaba varios fragmentos de la reforma al Poder Judicial.

Ello después de que el ministro Alberto Pérez Dayán hubiera compartido su posicionamiento donde definía como improcedente y que en su caso personal no contaba con la facultad para resolver en el mismo sentido de la propuesta para eliminar algunos fragmentos de la reforma.