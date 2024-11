Éste es el estado de salud de Ernestina Sodi hoy 5 de noviembre tras sufrir dos infartos y estar en terapia intensiva (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ernestina Sodi, madre de la actriz Camila Sodi y hermana de las famosas Thalía y Laura Zapata, permanece en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México tras sufrir dos infartos, uno de ellos provocado por la ruptura de la vena aorta. La situación ha mantenido a sus familiares en vilo desde mediados de octubre, cuando fue hospitalizada de emergencia.

Camila Sodi, quien ha estado compartiendo su experiencia a través de sus redes sociales, publicó un mensaje conmovedor el pasado lunes 4 de noviembre:

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, expresó la actriz en sus historias de Instagram.

(IG: @camilasodi_)

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, agregó la protagonista de Rubí.

La información sobre el estado actual de Ernestina Sodi es limitada, ya que la familia ha optado por mantener la situación en privado. Sin embargo, Infobae México dio a a conocer que sus allegados han firmado la voluntad anticipada de la periodista y escritora, lo que indica la gravedad de su condición médica.

Laura Zapata, media hermana de Thalía y Ernestina, ha estado al tanto de la salud de su hermana a través de sus sobrinas, a pesar de las diferencias familiares que han existido desde que ambas fueron víctimas de un secuestro. La familia ha utilizado las redes sociales para mantenerse informada y compartir actualizaciones sobre la situación.

La última actualización pública sobre el estado de salud de Ernestina Sodi fue realizada por Thalía el 26 de octubre, cuando mencionó que su hermana continuaba en terapia intensiva. La familia ha solicitado privacidad y respeto durante este difícil momento.

Camila Sodi ya firmó la voluntad anticipada de su madre

Ante la gravedad de la situación, Camila Sodi ha tomado una decisión difícil: firmar una voluntad anticipada para su madre. Este documento médico permite a una persona planificar los tratamientos y cuidados que desea recibir o rechazar al final de su vida. En este caso, Camila ha acordado que, si su madre sufre otro paro cardíaco o respiratorio, no se le realice reanimación cardiopulmonar.

El estado de salud de Ernestina Sodi se complicó tras sufrir dos infartos, el segundo de los cuales fue provocado por la ruptura de la vena aorta. Esta situación ha mantenido a la escritora en terapia intensiva, según los reportes médicos obtenidos por Infobae México.