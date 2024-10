Aseguran que Camila Sodi ya firmó la voluntad anticipada de su madre; estado de salud de Ernestina Sodi es crítico

Aseguran que Camila Sodi ya firmó la voluntad anticipada de su madre; éste es el estado de salud de Ernestina Sodi (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ernestina Sodi, hermana de la famosa cantante Thalía y madre de la actriz Camila Sodi, se encuentra en estado crítico de salud tras sufrir dos infartos. La escritora y periodista permanece internada en la unidad de terapia intensiva de un prestigioso hospital en la Ciudad de México, donde ha estado luchando por su vida durante varios días.

Fuentes cercanas a Infobae México han colaborado que el estado de salud de la famosa es crítico y ante un panorama nada alentador, la protagonista de Rubí ha tomado la decisión de firmar una ‘voluntad anticipada’, el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados que desea recibir o rechazar al final de la vida. Es decidir que no quiero para el final de su vida.

De acuerdo a la información que hemos obtenido, Camila Sodi firmó un documento médico en el que ella estaría de acuerdo que en caso de que Ernestina Sodi, su madre, vuelva a caer en paro cardiaco o respiratorio ya no se le brindará atención de reanimación cardiopulmonar.

La hermana de Thalía continúa internada en un hospital de la CDMX tras haber sufrido dos infartos debido a la ruptura de la vena aorta (Foto: Getty Images)

¿Qué le ocurrió a Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre de Camila Soid?

La escritora y periodista sufrió dos infartos que han generado que continúe en terapia intensiva, siendo el más reciente reporte médico que tanto Infobae México ha podido colaborar así como algunos otros espacios noticiosos como Ventaneando.

La famosa hermana de la cantante de No Me Enseñaste, A quién le importa o Equivocada se encuentra en estado crítico en la unidad de terapia intensiva. La situación médica de Sodi se complicó tras sufrir dos infartos, el segundo de los cuales ocurrió debido a la ruptura de la vena aorta. Sin embargo, su hija que protagonizó la más reciente versión de Rubí para ViX y Televisa no se ha pronunciado sobre el difícil momento de salud de la famosa.

El programa ‘Ventaneando’ captó a su hija, la actriz Camila Sodi, en las instalaciones del hospital donde ya también se encuentra Thalía, hermana de la periodista que continúa internada Fotos: Cuartoscuro

Estado de salud de Ernestina Sodi continua bajo reserva y critico

La actriz Camila Sodi, hija de Ernestina, en días pasados ha solicitado a través de sus redes sociales donaciones de sangre de cualquier tipo para su madre, indicando que el hospital las recibe entre las 8:00 y las 18:00 horas. Esta petición se hizo pública poco después de que Thalía agradeciera en sus redes el apoyo recibido por la familia en estos momentos difíciles.

En medio de este panorama, el programa Ventaneando captó a su hija, la actriz Camila Sodi, en las instalaciones del hospital donde ya también se encuentra Thalía, hermana de la periodista que continúa internada. Sin embargo, la protagonista de Rubí no ha querido dar declaraciones sobre el estado de salud de su madre, Ernestina Sodi.

Desde el 18 de octubre, Ernestina Sodi ha permanecido en terapia intensiva, y aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre su evolución, se considera la posibilidad de una intervención quirúrgica, lo que explicaría la urgencia de las donaciones de sangre. Thalía, quien ya se encuentra en la Ciudad de México, ha pedido a sus seguidores que oren por la recuperación de su hermana.

La familia ha estado unida, brindando apoyo emocional a Ernestina, y Thalía ha destacado la importancia del amor y la energía positiva que han recibido de amigos y desconocidos. Además, ha expresado su agradecimiento al personal del hospital por el cuidado proporcionado a su hermana.

Estado de salud de Ernestina Sodi continua bajo reserva y critico Credito:cuartoscuro

“Gracias a todos los que se han acercado a nosotras en este momento difícil. Mi mamá sigue en terapia intensiva y necesitamos gente que quiera hacer un acto de bondad y donar sangre”, informó en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi Miranda nació el 24 de julio de 1960 en la Ciudad de México; actualmente tiene 64 años. Es la tercera hija de Yolanda Miranda Mange (publicista) y Ernesto Sodi Pallares (criminólogo). De este matrimonio también nacieron Thalía, Federica y Gabriela.