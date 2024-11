Cáscara sagrada: cómo preparar esta hierba medicinal poderosa pero poco conocida y cuáles son sus beneficios

La corteza de esta hierba es donde se concentran la mayoría de sus compuestos benéficos (promofarma.com)

Seguramente al igual que muchas personas jamás has escuchado hablar de esta increíble hierba medicinal en la que, curiosamente, no es la planta lo que más propiedades aporta sino la corteza de su tronco.

Es por esta razón que recibe el nombre de cáscara sagrada pues en la zona donde crece ha sido valorada por muchos años como una planta medicinal de enormes propiedades.

Es originaria de América del Norte, su nombre científico es Rhamnus purshiana y lo que más destaca son sus beneficios laxantes los cuales se deben a la presencia de compuestos llamados antraquinonas que estimulan los intestinos y promueven el movimiento intestinal, lo que la hace efectiva en el tratamiento del estreñimiento ocasional.

Aunque tiene hojas y frutos la mayor concentración de sus compuestos benéficos se encuentra en su corteza (crimsonsage.co)

Cuáles son los beneficios de la cascara sagrada

La cáscara sagrada es una planta con varios beneficios atribuidos principalmente a sus propiedades laxantes naturales, aunque también puede tener otros efectos positivos:

Tratamiento del Estreñimiento: La cáscara sagrada es famosa por su efectividad en el alivio del estreñimiento ocasional. Contiene compuestos antraquinónicos que estimulan las contracciones en el intestino grueso, promoviendo un movimiento más regular del tránsito intestinal. Detoxificación del Cuerpo: Se emplea en algunas prácticas de detoxificación debido a su capacidad para limpiar el tracto digestivo y facilitar la eliminación de desechos. Mejora de la Digestión: Al ayudar a regular los movimientos intestinales, puede contribuir a una mejor digestión y absorción de nutrientes. Peso Corporal: Aunque no es un método para perder peso propiamente dicho, su uso ocasional puede proporcionar una sensación de ligereza al eliminar el exceso de residuos en el intestino, lo que puede ser complementario en un programa de pérdida de peso cuando se maneja adecuadamente. Salud General del Colon: Al promover la regularidad intestinal, puede contribuir a la salud en general del colon, previniendo la acumulación de toxinas.

Su consumo ha sido utilizado por especialistas en medicina tradicional para tratar diversos padecimientos digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir cascara sagrada de manera saludable

La cáscara sagrada se encuentra disponible en varias presentaciones, como cápsulas, tabletas, polvo y té. Aquí tienes algunas recomendaciones generales para su consumo:

Cápsulas o Tabletas : Sigue las instrucciones del fabricante o la recomendación de un profesional de salud. Usualmente, se aconseja tomarla con agua antes de acostarse para que actúe durante la noche.

Té : Puedes preparar el té hirviendo una pequeña cantidad de cáscara sagrada en agua durante unos minutos. Bebe el té por la noche, ya que los efectos suelen manifestarse tras 6 a 12 horas.

Polvo: Si está en polvo, mezcla la cantidad recomendada en agua o jugo.

Es importante no exceder las dosis recomendadas para evitar efectos secundarios como calambres o diarrea y no usarla por periodos prolongados para prevenir dependencia. Esta dosis es la que se indique dependiendo de la presentación por un periodo no mayor a 7 días seguidos.

No se recomienda exceder el tiempo de consumo recomendado debido a que puede tener efectos contraproducentes.

Siempre consulta a un médico antes de comenzar a usar cáscara sagrada, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes o estás tomando otros medicamentos.

Además, no es adecuada para todos; por ejemplo, personas con enfermedades intestinales, mujeres embarazadas o lactantes deben evitar su uso. Siempre es recomendable consultar a un profesional de salud antes de integrar la cáscara sagrada a cualquier régimen de salud.