Día de Muertos: a qué hora cierran los bancos este 1 de noviembre

Otras entidades financieras como Banco Pichincha y MiBanco se posicionaron en los puestos 9 y 6, respectivamente. Foto: composición Infobae/BBVA/Más Finanzas

Este 1 de noviembre será Día de Muertos y muchas personas se preguntan la hora en que cerrarán los bancos, debido a que se trata de un día festivo. De igual manera, algunos tienen la duda si cerrarán o trabajarán de manera habitual, en las diferentes sucursales.

Debido a que este día comienzan las festividades del Día de Muertos y será entre semana, algunas personas realizarán diferentes festejos, por lo que desconocen el estado de operación de los diversos bancos o sucursales.

Las sucursales bancarias brindarán servicio con normalidad, esto ya que se trata de un día feriado pero no inhábil y no oficial, por lo que operarán con normalidad, además de que será viernes. El día 2 de noviembre, que es sábado, no se abrirán las sucursales bancarías -como lo es habitualmente- o dependerá de cada empresa, ya que algunas solo abren en los horarios establecidos habituales de cada fin de semana.

Pero, la duda es la hora en que los bancos cerrarán y ofrecerán operaciones el viernes 1 de noviembre, día en que comienzan las festividades del Día de Muertos.

Los bancos operarán con normalidad este viernes 1 de noviembre. Foto: REUTERS/Jon Nazca

A qué hora cierran los bancos este viernes 1 de noviembre

Dado que se trata de un día feriado por el Día de Muertos, pero no inhábil y no oficial, los bancos cerrarán en sus respectivos horarios habituales, que son las 16:00 horas.

Es decir, operarán de manera habitual, como si no fuera feriado. Los horarios regulares de los bancos son: 09:00 a 16:00 horas o 16:30, de acuerdo con la institución bancaria.

Así que aquellas personas que tengan que realizar operaciones en ventanillas o con ejecutivos, no se tienen que preocupar y lo podrán realizar a la hora que mejor les convenga, de acuerdo al inicio y cierre de sus respectivos bancos, según pertenezcan.

Los bancos operarán con normalidad este viernes 1 de noviembre en sus horarios habituales. REUTERS/Jon Nazca

Cabe destacar que los cajeros automáticos para disposición de dinero y diferentes transacciones también operarán con normalidad, con la diferencia que estos operan las 24 horas, en la mayoría de los bancos.

Por ello, en caso de que a alguna persona se la haya pasado la hora para acudir al banco y si la operación o movimiento la puede realizar en un cajero automático, estos le brindarán servicio al público todo el día del viernes 1 de noviembre.

En caso de verse en la necesidad de llevar a cabo operaciones bancarias precisamente durante los días feriados, es importante tener un plan de emergencia y considerar opciones con tiempo.

Uno de los principales aliados es la banca en línea, ya que es a través de esta herramienta es posible gestionar nuestras finanzas. Numerosas entidades financieras ofrecen servicios digitales que permiten la ejecución de diversas operaciones desde la comodidad del hogar. Tales como transferencias de dinero, pagos de facturas y consultas de saldo son algunas de las operaciones a las que se puede acceder.

La Secretaría del Bienestar comenzó los trabajos para cambiar las tarjetas de Bancomer a las del Banco del Bienestar