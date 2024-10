Daniela Luján y Mario Monroy sellan su amor en una romántica ceremonia tras seis años de relación

Daniela Luján y Mario Monroy se casaron luego de seis años de relación. (Instagram: @lalujans)

Daniela Luján y Mario Monroy sellaron su amor en una íntima ceremonia acompañados de amigos y familiares. Los primeros detalles del esperado evento se dieron a conocer a través de redes sociales.

Personalidades como Mariana Botas y Roberto Carlo, revelaron en sus cuentas personales, los momentos más emotivos de la boda civil.

Uno de los detalles que más encantó a los seguidores de la actriz de melodramas como “Cómplices al rescate” y “Papás por conveniencia” fue su hermoso vestido blanco acompañado de un largo velo adornado con flores silvestres y girasoles.

De igual forma, el ramo jugó un papel importante, pues al igual que su velo, estaba conformado por girasoles y eucalipto, ambos de gran significado para los esposos, pues representan la estabilidad y conexión.

Con el fin de conservar el distintivo accesorio, la actriz optó por lanzar un ramo diferente a las asistentes a la celebración. Cabe resaltar que cada uno de los detalles de la ceremonia y celebración tienen un significado en la historia de los ahora esposos, quienes fueron novios por seis años.

(Instagram / Roberto Carlo)

Invitados a la boda de Daniela Luján y Mario Monroy

La historia del matrimonio comenzó en 2018 cuando trabajaron juntos en la obra ‘La estética del crimen’. Después de coincidir laboralmente, iniciaron una relación y en 2023 anunciaron que estaban comprometidos.

“Llevo un mes comprometida. Fue muy romántico, llevamos ya mucho tiempo de novios y yo creía que era necesario para mí como casarnos o como formalizarlo, pero cuando me dio el anillo dije: ‘¡Ah no manches, qué felicidad y qué emoción!’. Como que me cambió la perspectiva de eso y ya no soy tan hippie”, contó en Envinadas, programa de YouTube.

Desde que la actriz compartió su decisión de convertirse en esposa de Mario Monroy, se encargó de compartir todos los preparativos del evento en sus redes sociales, por lo que su enlace matrimonial era uno de los acontecimientos más esperados para todos sus seguidores y personas cercanas.

(Instagram / Titi Jaques)

Con la llegada del tan esperado día, se reunieron varias personalidades del mundo del espectáculo, entre ellos Pedro Pietro, Yurem Rojas, Ricardo Margaleff y Jessica Segura. Pero para sorpresa de algunos, el gran ausente fue Martín Ricca, su excompañero del melodrama infantil y con quien ahora comparte créditos en una producción de Televisa.

A través de los videos difundidos por los asistentes, se pudo observar que realizaron el tradicional baile como esposos acompañados de la canción “Tú me enseñaste a volar”, momento que se robó las miradas de los invitados y desprendió algunas lágrimas de la novia.

El conductor de 'Venga la Alegría: fin de semana' fue uno de los invitados al enlace matrimonial. (Instagram / Pedro Pietro)