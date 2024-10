Kylie Minogue en CDMX: esto costarán los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes

La leyenda del pop volverá a nuestro país. Foto: Reuters

Kylie Minogue sorprendió esta mañana a sus seguidores mexicanos al anunciar tres conciertos de su Tension Tour: uno en la Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro más en Monterrey. La australiana volverá a nuestro país tras años de ausencia, pues la última vez que tocó suelo nacional fue en el año 2011, con su Aphrodite World Tour.

El show para el Palacio de los Deportes de la CDMX será el 22 de agosto del 2025, para el Auditorio Telmex de Guadalajara será el 24 de agosto del 2025 y para el Auditorio Citibanamex de Monterrey para el 26 de agosto del 2025.

Por supuesto, Ticketmaster preparara preventas para los conciertos de Kylie Minogue. Estas son las fechas que debes tomar en cuenta:

Kylie no pisa suela mexicano desde 2011. EFE/EPA/Jalal Morchidi

Venta a Fans: 25 de Octubre 10:00 AM

Venta Beyond: 28 de Octubre 9:00 AM

Preventa Priority: 29 de Octubre 9 AM

Preventa Citibanamex: 30 de Octubre 11 AM

Venta General: 31 de Octubre 11:00 AM (aun sin confirmar)

¿Y los precios de los boletos? Aunque Ocesa todavía no ha dado a conocer cuánto costará casa sección del Palacio de los Deportes, cuentas de X especializadas en conciertos como “Ailoviutl” ya filtraron el rango de precios. El boleto más barato para ver a Kylie Minogue en la CDMX costará mil 195 pesos mexicanos, mientras que el más caro tendrá un costo de 4 mil 489 pesos mexicanos.

Por otro lado, también se conocieron los costos para los conciertos de Guadalajara y Monterrey, que son muy parecidos a los de Ciudad de México. Estos son: Guadalajara: de $951.60 a $5,343.60. Monterrey: de $1,073.60 a $4,733.60.

La exitosa carrera de Kylie Minogue

. REUTERS/Isabel Infantes

Kylie Minogue ha sido una figura influyente en la música pop desde que lanzó su primer sencillo en 1987. Su carrera despegó con el éxito de I Should Be So Lucky, que rápidamente la catapultó a la fama internacional. En 1988, lanzó su álbum debut Kylie, que incluyó varios éxitos que consolidaron su estatus como ícono pop.

Su segundo álbum, Enjoy Yourself (1989), continuó su racha de éxitos con sencillos como Hand on Your Heart y Wouldn’t Change a Thing. Durante la década de 1990, Minogue exploró nuevos géneros y estilos, reflejados en álbumes como Rhythm of Love (1990) y Impossible Princess (1997). Esta evolución musical le permitió mantenerse relevante en una industria en constante cambio.

El éxito crítico y comercial regresó con fuerza en el 2000 gracias a Light Years, que contenía el popular sencillo Spinning Around. Un año más tarde, Minogue lanzó Fever (2001), uno de sus trabajos más aclamados, con Can’t Get You Out of My Head como su sencillo más emblemático. Este tema consolidó su lugar en el panorama pop mundial.

A lo largo de su carrera, Kylie ha lanzado más de una docena de álbumes de estudio, incluyendo Aphrodite (2010) y Golden (2018), demostrando su capacidad para reinventarse continuamente. Su carrera ha estado marcada por su capacidad para fusionar géneros y atraer a nuevas audiencias, asegurando su lugar como una de las artistas más queridas de la música pop.