Destapan VIDEO donde Ángela Aguilar revelaría que Nodal la abandonó por Belinda hace años

Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas más controversiales de la farándula mexicana y, después de que la joven revelara recientemente en una entrevista para ABC News que el cantante le rompió el corazón hace un tiempo, ahora se destapó un antiguo video que podría dar más indicios de esto.

¿Qué dijo Ángela Aguilar de Christian Nodal?

En la plática con el medio internacional, la hija de Pepe Aguilar detalló que su relación con el intérprete de Adiós Amor tiene muchos detalles que el público desconoce.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila (...) lo que todos deben saber es que estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en redes”, declaró.

Durante una parte de la plática, se le preguntó a Ángela: “- “¿Tenías el corazón roto cuando hablamos hace dos años?”.

A esto, la cantante respondió: “Sabes, pienso que siempre he sido una despechada, creo que me han roto el corazón muchas veces desde muy pequeña. Entonces, tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanando”.

¿Cuál es el video?

Usuarios en redes sociales revivieron el video de Se disfrazó, una melodía que Ángela lanzó el 21 de julio de 2022, pocos meses después de que dicha pareja rompiera. No obstante, cabe recordar que en junio de ese año ya se veía a Nodal paseando con Cazzu en Antigua Guatemala.

La canción en cuestión de Ángela Aguilar dice frases como: “Entró a mi vida por la puerta grande, me llenó los ojos y ni cómo negarme. Atravesaba mal momento, era muy vulnerable, me daba buena espina y decidí arriesgarme”.

Los versos también señalan que dicho hombre se habría ‘disfrazado de caricias con tal de engañarla’ y cuando se enamoró todo ‘resultó ser mentira’.

“Se disfrazó de un buen amor, la maldita derrota”, dice la canción.

Pero esto no fue lo único que brinco a los ojos de los usuarios, pues varios se fijaron en el videoclip oficial de la melodía.

Este está protagonizado por Ángela Aguilar, quien está profundamente enamorada de un hombre que hasta le regala un vestido. No obstante, en algún momento aparece una tercera mujer de cabello rubio con la cual el sujeto prefiere quedarse.

En la escena final, se observa a Ángela observando a su enamorado marcharse con alguien más.

Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok:

“ ¿ Alguien más se dio cuenta que parece ser la Beli?”

“Son mis nervios o metio a una parecida a belinda en el video????”.

“Ya sabemos para quien es”.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha confirmado o desmentido esta presunta referencia en su videoclip.