“Christian Nodal me rompió el corazón hace tiempo”: Ángela Aguilar habla de su primera relación con su esposo

Los cantante se habrían conocido en 2018, cuando trabajaron en el espectáculo 'Jaripeo sin fronteras'. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Sin lugar a dudas, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’ protagonizaron el triángulo amoroso del medio artístico nacional más polémico de este 2024 debido a las circunstancias en que trascendió su vínculo. Y es que sus escasas declaraciones, publicaciones en redes sociales y repentino matrimonio dieron pie a una historia que ha dado mucho de qué hablar.

Ahora, cinco meses después de que esta historia trascendió al ojo público, la intérprete de ´Mis amigas las flores’ reveló que su romance con Christian Nodal comenzó mucho antes de que encabezaran los primeros titulares al respecto (principios de mayo) y dejó entrever que Cazzu estaba enterada de todo.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila (...) lo que todos deben saber es que estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en redes”, declaró para ABC News Live.

Cazzy y Nodal se convirtieron en padres por primera vez en septiembre de 2023. (@nodal)

Cabe recordar que Christian Nodal hizo pública su separación de la rapera argentina y madre de su hija Inti a mediados de mayo, es decir, tan solo unas semanas después de que comenzaron a correr rumores sobre su romance con Ángela Aguilar.

Eso no fue todo, la intérprete de ‘Qué Agonía’ también se sinceró sobre el supuesto romance que tuvo con Christian Nodal hace varios años; no reveló la fecha exacta, pero dejó entrever que podría haber sucedido hace aproximadamente dos años, cuando Nodal terminó su relación y compromiso matrimonial con Belinda.

- “¿Tenías el corazón roto cuando hablamos hace dos años?”, preguntó la entrevistadora de ABC News Live.

Los cantantes protagonizaron un tórrido romance entre 2020 y 2022; estuvieron a punto de contraer nupcias. (Foto: Instagram @nodal)

- “Sabes, pienso que siempre he sido una despechada, creo que me han roto el corazón muchas veces desde muy pequeña. Entonces, tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanando”, respondió la hija menor de Pepe Aguilar.

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar expone su pasado con Christian Nodal, pues lo sacó a relucir cuando confirmó su romance en una entrevista que concedió para la revista ¡Hola!:

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el fugaz romance que habrían tenido los cantantes antes de que se casaran. No obstante, algunos internautas especulan que Ángela se enamoró de Nodal desde que trabajaron juntos en ‘Jaripeo sin fronteras’ (2028). En aquel entonces, la integrante de la dinastía Aguilar tenía 15 años y el cantante rondaba por los 19.