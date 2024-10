FGR encuentra huellas de sangre de Héctor Melesio Cuen en rancho donde se reunió con ‘El Mayo’ Zambada

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día de la detención de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que en el rancho Huertos del Pedregal, ubicado en Culiacán, encontraron huellas hemáticas que corresponden a Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Huertos del Pedregal es el rancho donde supuestamente Melesio Cuen se reunió con el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, el pasado 25 de julio. Ese día, el capo sinaloense fue detenido en Estados Unidos y el ex rector de la UAS fue asesinado en territorio sinaloense.

En un primer momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que Melesio Cuen había perdido la vida tras un intento de asalto en una gasolinera de Culiacán. Sin embargo, esa línea de investigación fue desestimada por la falta de pruebas, por lo que el caso fue atraído por la FGR para iniciar con sus propias indagatorias.

Los primeros resultados de dichas investigaciones fueron dados a conocer por la FGR en la mañana de este domingo. De acuerdo con las autoridades, Melesio Cuen sí estuvo presente en el rancho referido antes de ser asesinado, debido a que se encontraron huellas de sangre que corresponden a la víctima.

Huertos del Pedregal, donde supuestamente fue citado El Mayo Zambada. (Google Maps/Captura de pantalla)

“En finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión, por las unidades periciales federales, que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”

De esa manera se pudo comprobar que Melesio Cuen se encontraba en el lugar donde fue “secuestrado” ‘El Mayo’ Zambada. Sin embargo, no se detalló si el ex rector de la UAS fue privado de su vida en ese mismo sitio, toda vez que su cuerpo no fue localizado en el rancho referido.

Lo que sí se pudo confirmar es que el asesinato de Cuen se perpetró horas antes de que en redes sociales se difundiera el video de un supuesto asalto en una gasolinera de Culiacán, mismo que fue relacionado con el crimen pero que fue descalificado por la FGR.

En el video se observa que un par de sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balzos a los tripulantes de una camioneta en la que supuestamente se encontraba Melesio Cuen, acompañado de Fausto Ernesto Corrales, quien supuestamente resultó ileso de la agresión.

La FGR confirmó la presencia de Melesio Cuen en una finca de Huertos del Pedregal (Foto: Facebook Héctor Melesio Cuén Ojeda)

De acuerdo con la FGR, en el vehículo que se usó en ese “montaje” se encontraron huellas de sangre de Rodolfo Chaidez Mendoza, identificado como escolta de ‘El Mayo’ Zambada.

“En la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera, se encontró sangre humana que corresponde a Rodolfo “C”, actualmente desaparecido y que fue referido como integrante del equipo de seguridad de Ismael ‘Z’”, detalló la FGR.

Aunado a lo anterior, las autoridades tuvieron acceso a un video del chofer de Melesio Cuen, en el cual negó lo que previamente había declarado sobre el asesinato del ex rector.

