Sheinbaum responde a jueza tras ordenarle bajar la reforma judicial del DOF: “Vamos a hacer una denuncia”

La presidenta responde a la juez que le dio plazo para bajar la publicación de la reforma judicial del DOF | Foto: Gobierno de México

Luego de que una juez le dio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo un plazo de 24 horas para eliminar la publicación de la Reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), la mandataria respondió desde el espacio conocido como La Mañanera del Pueblo afirmando que no llevaría a cabo tal acción, al tiempo de también denunciarla por la siguiente razón.

Antes de darse a conocer la respuesta de parte de la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernestina Godoy, quien funge como consejera Jurídica, expuso que el Gobierno de México busca que “quede un antecedente de que hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México”.

Ernestina Godoy, Consejera jurídica

Si bien la exfiscal de la Ciudad de México remarcó que la Carta Magna especifica que el artículo 135 indica que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión, por la aprobación de dos terceras partes, recordó ante los representantes de la prensa que fue el pasado jueves 17 de octubre cuando una juez le pidió a la titular del Poder Ejecutivo que eliminara dicha publicación, por lo que a su vez mencionó:

“El antecedente es que le habían ordenado también al expresidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una resolución, un amparo donde daban la suspensión insólitamente en efectos restitutorios, efecto de que se eliminara, ahora se ha resuelto, según tendemos un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación esta juez, es una juez mujer, que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta que realice eso”.

Claudia Sheinbaum responde a la juez por orden

Una vez que la exposición de la funcionaria federal llegó a término, la presidenta lamentó que por ocurrencia de la juez Nancy Juárez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, que le diera 24 horas para eliminarla, remarcando que no cuenta con sustento jurídico, al tiempo de que estaba fuera de sus funciones.

“El día de ayer, no nos han notificado, es a través de los medios de comunicación … Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial y ahí dice que si no se hace eso se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo dentro de un juicio de amparo, son 9 años, o no sé cuántos años de cárcel... 3 a 9 años de prisión”, dijo con un tono de ironía.

La presidenta remarcó que no hay sustento jurídico para pedir eliminar la reforma del DOF | Foto: Gobierno de México

Por si fuera poco, la presidenta también se dejó ver un tono de molestia cuando informó desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, que la juez antes citada “no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación” por las siguientes razones, de acuerdo con la mandataria:

Porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México Porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo Porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el DOF, entonces no vamos a bajar la publicación

Sheinbaum Pardo fue enfática en que no eliminaría la publicación el DOF e incluso insistió en que “en 180 días, máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales, estatales, sean electos, no solamente son los federales, también son los locales”, por lo que adelantó que se presentaría una denuncia contra la juez ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“No vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, dijo la presidenta.

Gobierno de México denunciará a la juez que le ordenó a Sheinbaum eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial del DOF | Foto: X @SinLinea_Mx

A modo de remate, la presidenta aclaró que “la reforma al poder judicial va, ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros la van a parar”.