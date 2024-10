El Mariana llega con guantes de box y documental a las salas de cine: “Siempre supe que sería galán o algo así” | ENTREVISTA

El Mariana estrena El cuarto round en Cinépolis. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

En una charla divertida y llena de anécdotas, El Mariana, creador de contenido y streamer super reconocido por su carisma y autenticidad, se sinceró sobre su más reciente aventura: un documental que refleja su transformación del sedentarismo al entrenamiento boxístico. El cuarto round, que comenzó como un proyecto para inspirar a su comunidad, ha terminado en la pantalla grande gracias a una colaboración con Cinépolis. Entre bromas, conexiones fallidas (de zoom) y momentos íntimos, El Mariana compartió cómo esta experiencia cambió su vida.

Desde el inicio de la entrevista, el streamer no perdió su toque amigable y relajado. En Infobae México sabemos que no le gustan las entrevistas a horas tan tempranas de la mañana, por lo que nos disculpamos de antemano por haberlo citado virtualmente al mediodía.

“Perdón si ando recién levantado, pero justo ayer me desvelé poquito... Espero no salir tan mal”, comentó con una sonrisa auténtica, sus características gafas de aumento y una gorra negra colocada al revés.

El Mariana. (Cinépolis Distribución)

Para alguien acostumbrado a transmitir en vivo durante horas, abrirse en un documental fue un reto diferente. El Mariana, cuyo nombre real es Osvaldo, explicó que, aunque él suele mostrarse tal como es frente a su comunidad, tener una cámara siguiéndolo constantemente supuso un nivel extra de exposición.

“No es lo mismo tener la cámara ahí prendida cuando yo quiero, que tenerla detrás todo el tiempo, sobre todo en momentos muy íntimos, como con mi mamá. Pero las personas encargadas del documental lo hicieron todo muy natural; grababan hasta cuando menos me lo esperaba, y creo que por eso fluyó tan bien”, comentó.

En el documental se muestran momentos clave, como conversaciones con su madre, quien siempre ha sido un pilar en su vida.

“Mi mamá me daba consejos el día de la pelea o durante los entrenamientos, y ellos capturaron eso sin que yo sintiera que había una cámara. Fue una experiencia muy orgánica”, relató.

El Mariana se sube al ring

El Mariana en El cuarto round. (Cinépolis Distribución)

Sin embargo, el corazón del documental, El cuarto round, es relatar ese proceso de seis meses de entrenamiento que nuestro querido Osvaldo tuvo que atravesar para subirse al ring de La Velada del Año 4, ese encuentro de boxeo semi-profesional en donde youtubers dejan la silla y el micrófono y se prueban físicamente a la vista de todos sus seguidores.

Uno de los principales motivos por los que decidió hacer este documental fue mostrar una faceta diferente de sí mismo: un tipo que pasó de ser sedentario a entrenar duro para subirse al ring.

“He sido sedentario toda mi vida”, admitió entre risas, “y quería demostrar que alguien como yo, que se pasa horas sentado jugando videojuegos, podía cambiar y entrenar como boxeador durante seis meses”.

El cuarto round estará en Cinépolis. (Cinépolis Distribución)

El proceso fue intenso, no solo en lo físico, sino también en la gestión de su tiempo. “Nunca he sido muy organizado, y de repente estaba llevando el canal de YouTube, haciendo directos y entrenando en las mañanas y en las tardes. Hubo momentos en los que me quebré, pero sabía que era parte del proceso, y no me importó mostrar eso en el documental”, confesó.

Durante toda esta experiencia, la comunidad de El Mariana jugó un papel fundamental. Para él, el apoyo de sus seguidores no solo fue motivación, sino un recordatorio de que su contenido impacta en la vida de muchas personas.

“Desde el principio, el objetivo era motivarlos a hacer ejercicio, y desde el día uno comenzaron a decirme: ‘Viejo, ya empecé en el gimnasio’, o ‘ya me metí al boxeo’. Me etiquetaban en fotos, y eso me hacía pensar: ‘Qué chingón que estoy moviendo a la gente a hacer algo positivo’”, comentó con orgullo.

El streamer reconoció que enfrentarse a la pelea en otro país también fue un reto emocional: “La pelea no fue en mi país, fue en España, y yo iba contra un muchacho local, así que había mucha presión. Pero el apoyo de mi comunidad siempre estuvo ahí, y eso me dio la fuerza para seguir”.

De YouTube al cine: un sueño cumplido

En Mariana arriba del ring. (Cinépolis Distribución)

El salto de El Mariana a la pantalla grande fue un sueño inesperado pero emocionante. “Desde que surgió la idea del documental, yo solo pensaba en subirlo a las redes sociales para mis seguidores, pero, de repente, se dio la plática con Cinépolis, y fue como un sueño hecho realidad”, reveló emocionado. Con su característico sentido del humor, bromeó:

“Siempre supe que algún día sería galán de telenovela o algo así... ¡Es broma! Pero aparecer en el cine me hace demasiada ilusión”.

Esta no fue la primera vez que El Mariana incursionó en el mundo audiovisual. Contó que anteriormente había hecho doblaje para una película, una experiencia que lo llenó de nervios. “No soy actor de doblaje, y no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Pero mi comunidad me arropó súper bien, y eso me dio confianza para seguir probando cosas nuevas”, recordó.

Con su tono relajado El Mariana dejó claro que lo más importante para él es inspirar a su audiencia a perseguir sus propias metas, sin importar las dificultades.

“Todo este proyecto nació para mostrarles que, si yo puedo hacerlo, ellos también pueden. Al final, no se trata de ser el mejor boxeador o el más organizado, sino de intentarlo y disfrutar el proceso”, concluyó con una sonrisa.

El Mariana ha vivido toda una evolución de un creador de contenido que se ha atrevido a salir de su zona de confort, a mantener un profundo vínculo con su comunidad, probar la música, el cine y ahora, el boxeo. “Al final, todo esto es por ellos. Por mi familia, que siempre me apoya, y por mi comunidad, que nunca me deja caer”, concluyó emocionado.

El Mariana: El cuarto round llegará a las salas de Cinépolis el 17 de octubre.