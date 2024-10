Así fue como Markitos Toys, youtuber vinculado a Los Chapitos, presumió foto con Briggitte Bozzo

Markitos Toys es vinculado a Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

A pesar de haber concluido hace ya un tiempo, la segunda temporada de La Casa de los Famosos México continúa generando un gran impacto en su audiencia. El Team Mar, integrado por el ganador Mario Bezares, junto a Karime Pindter, Arath de la Torre, Gala Montes y Briggitte Bozzo, sigue siendo un fenómeno entre los seguidores de diversas edades y sectores del país, quienes no pierden oportunidad de fotografiarse con los integrantes del grupo.

Fue precisamente este martes 15 de octubre que se reveló una fotografía de la actriz y modelo de origen venezolano posando con un peculiar personaje: Markitos Toys, cuyo nombre real es Marcos Eduardo Castro Cárdenas, un popular influencer que tiene más de 4 millones de seguidores, tanto en su canal de YouTube como en su cuenta de Instagram, respectivamente.

La fotografía, compartida por el joven de 26 años en una historia en su cuenta de Instagram, muestra a los dos influencers posando juntos en la calle. En la imagen se ve al creador de contenido vistiendo sudadera negra con capucha y gorra del mismo color; mientras que Briggitte viste un top blanco, jeans desgarrados adornados con cadenas, y una chaqueta de peluche marrón colgando de sus hombros. Ambos están sonriendo ligeramente a la cámara. La imagen es acompañada de un texto que dice “Con una joven famosa”, además de un emoji de la bandera de México y una etiqueta de la cuenta de la actriz.

Markitos Toys posó con la exconcursante de LCDLFM2, Briggitte Bozzo. (IG:@markitostoys)

Aunque la imagen podría ser similar a la de muchos fans que se han fotografiado con la famosa, Markitos Toys no es cualquier influencer. Se trata de un hombre que ha sido relacionado al Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Markitos Toys y papel con Los Chapitos

El 22 de noviembre de 2023 el nombre de Markitos Toys se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que éste subiera un video rompiendo en llanto por la detención de su amigo Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien entonces era el jefe de seguridad de Los Chapitos.

En las historias, Markitos Toys defendió su amistad, afirmando que no tenía vergüenza de mostrarse llorando y que su relación con esta persona no tenía nada que ver con las actividades ilícitas a las que se le asociaban.

“¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando, ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadie [...] si es un delito que haya sido su amigo pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío, sigue siendo [...] Si algún día ves esta historia, amigo, te extraño”, dijo en su momento.

Markitos Toys ha hablado de su relación de amistad con El Nini. (Infobae)

El mismo día de la detención del lugarteniente de Los Menores, como también se les conoce a los hijos de El Chapo Guzmán, hubo un segundo operativo en donde se aprehendió a Kevin Daniel “N”, también vinculado al Cártel de Sinaloa y quien se especuló sería el primo del influencer.

Ello se suma al reportaje de adn40 revelado hace unos meses, en donde se hablaba de tres presuntos operadores financieros al servicio de Los Chapitos―actualmente liderado por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar―, en donde se identificaba a Kevin “N”, Jesús “N” y Marcos Eduardo “N”.

Aunque hasta el momento las autoridades gubernamentales no han confirmado oficialmente el nexo del grupo criminal con Markitos Toys, las especulaciones del papel que jugaría para esta facción han tomado más fuerza a raíz de la guerra desatada el pasado 9 de septiembre contra la facción de La Mayiza, tras la traición de Joaquín Guzmán López a Ismael Zambada García, que llevó a la captura del veterano capo en Estados Unidos el 25 de julio.

Hace un mes, en su podcast Narcosistema, la periodista Anabel Hernández confirmó que Markitos Toys es un personaje cercano a los herederos de Guzmán Loera.

Markitos Toys gusta de presumir sus lujos en redes sociales. (FB/@Markitos TOYS)

“Otros dos personajes, no tan relevantes, secundarios, pero que sin duda son relevantes por su violencia y por ser jefes de sicarios, es un sujeto llamado Marcos Eduardo, alias Markitos Toys, y otro sujeto llamado Mario Alberto Castro Cárdenas, alias El Castor. Estos dos son narcotraficantes, del ala de Los Chapitos, uno de los principales jóvenes, muy jóvenes, narcotraficantes de fentanilo, ellos proveerán de mucho dinero y armamento para estos ejércitos de Los Chapitos en su guerra contra los Zambada”, dijo la autora del libro “Los Señores del Narco”.

En medio de la ola de violencia por esta guerra desatada en Sinaloa, se han filtrado diversos audios presuntamente relacionados con “La Chapiza”. En una de estas grabaciones se hacía referencia al creador de contenido Markitos Toys, quien supuestamente había sido víctima de un ataque.

“Es negativo que agarraron a Markitos Toys, que lo “levantaron” Los Mayos, mentiras. Anoche reventamos allá y sacamos al encargado de ellos de las armas”, era parte del audio revelado. Horas después, el influencer compartió una publicación en la que aseguró que se encontraba bien y que ninguno de sus domicilios había sido afectado: “Todo lo que anda circulando es falso”, escribió.

A ello se suma el peculiar hecho ocurrido hace dos semanas en varios municipios de Sinaloa, cuando varias avionetas arrojaron en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán diversos folletos en donde se exhibían los nombres y rostros de varios personajes ligados a Los Chapitos.

En los volantes, presuntamente arrojados por La Mayiza, se veían 19 nombres, entre ellos el de Markitos Toys, quien figuraba bajo el alias de “El Llorón”, posiblemente como burla al video en donde derramó lágrimas por El Nini.

En el folleto aparece el nombre de Markitos Toys. (@Cristian1to0)

En los folletos se denunciaba al “Cártel de Los Sapitos”, a quienes se responsabilizaba de delitos como cobro de cuotas a los empresarios inmobiliarios, robos de vehículos a los ciudadanos, cobro en canales de riego, extorsiones a camiones de carga, venta de cigarros y vapeadores, entre otros, por lo que pedían a los ciudadanos denunciarlos, agregando números de las Fuerzas Armadas.

Incluso un video violento que circuló en redes sociales refuerza la teoría de la relación del youtuber con el cártel. En el clip se observan a jóvenes maniatados y semidesnudos rodeados de un grupo de sicarios que les piden que griten en nombre de Markitos Toys mientras son torturados.

El influencer también ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su ostentoso estilo de vida que resulta incompatible con su rol como youtuber si se compara con el de otros famosos. Gusta presumir sus diversos vehículos de alta gama, sus millonarias casas y excesos a través de sus redes sociales, lo que ha generado sospechas de que su fortuna sea lícita.