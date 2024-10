Lucero habló por primera vez de rumor que la vincula con el ex presidente Enrique Peña Nieto

Lucero desmintió los rumores de un vínculo sentimental con Enrique Peña Nieto, surgidos de un libro del periodista Mario Maldonado (Reuters | Cuartoscuro)

En una reciente entrevista en el programa Algo personal con el periodista Jorge Ramos, la cantante y actriz Lucero desmintió categóricamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Estos rumores han existido desde 2012, cuando inició el sexenio del político priista, pero resurgieron recientemente a raíz de un libro publicado por el periodista Mario Maldonado, en el que se afirmaba que existió un plan para que Lucero se convirtiera en la pareja del entonces gobernador del Estado de México, con miras a las elecciones presidenciales.

“El primer objetivo era conquistar a la conocida cantante Lucero Hogaza, quien fuera la encargada de promover los logros del gobierno mexiquense en 2008 y 2009 por medio de spots televisivos”, se asegura en la publicación respecto a las candidatas a ser la pareja mediática de Peña Nieto.

En una entrevista, Lucero aclaró que su relación con Peña Nieto fue meramente profesional mientras trabajaba en campañas publicitarias del PRI entre 2008 y 2010 (Recorte)

Lucero, conocida por su carrera en la música y la actuación, fue contratada entre 2008 y 2010 para participar en campañas publicitarias que promovían los logros del gobierno del Estado de México, liderado por Peña Nieto.

Sin embargo, la actriz aclaró que su relación con el político fue meramente profesional y que nunca hubo un acercamiento personal con intenciones románticas.

“Ni siquiera existió. Jamás (hubo cercanía) y nunca lo hubiera permitido porque no soy títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar. Yo cuando me medio enteré de esto que decían, que yo era una de las candidatas para ser pareja del Gobernador en ese momento o candidato... No, no, ni muerta”, afirmó Lucero durante la entrevista.

El libro de Maldonado, que detalla conversaciones con allegados a Peña Nieto, sugería que Lucero era una de las candidatas consideradas para ser la “futura y necesaria relación romántica” del político.

Jamás hubo un acercamiento personal con intenciones románticas", afirmó Lucero al referirse a su trato con el ex presidente (Cuartoscuro)

Sin embargo, Lucero enfatizó que nunca fue contactada con tal propósito y que, de haberlo sido, habría rechazado cualquier propuesta. “Yo los hubiera mandado a volar a todos”, aseguró.

“A mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar. Yo me divierto haciendo mi trabajo, pero nunca en mi vida permitiría que (me dijeran) ‘Oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos’”, agregó.

“Yo te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas. Jamás lo supe. Nunca nadie de su equipo, nadie, jamás se me acercó con esa intención. Y nunca lo hubiera permitido. Yo los hubiera mandado a volar a todos”, reiteró la cantante de Electricidad.

Sobre su trabajo publicitando el gobierno de EPN, Lucero lo comparó con cualquier producto. “Me contrataron para hacer una campaña. Lo vi como un comercial más en mi carrera, así como un shampoo o como anuncio de una crema”.

Según las versiones, Peña Nieto fue involucrado con Angélica Rivera tras rechazo de Lucero (Youtube/ Presidencia Enrique Peña Nieto)

Así mismo, la actriz de El gallo de oro también expresó su deseo de mantenerse alejada de la política, prefiriendo no involucrarse en temas que considera polémicos, como la religión, la política y el fútbol.

“Prefiero no meterme en la política. Hablar de religión, de política, de fútbol es difícil porque son ideologías y polémicas importantes en las que prefiero no ahondar”, concluyó.