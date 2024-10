“La Casa de los medio sé quién eres”; Luisito Comunica arremete contra ‘La Casa de los Famosos’

En redes sociales, Luisito Comunica arremete contra La Casa de los Famosos México Crédito: @Cuartoscuro y @La Casa de los Famosos

Con tres meses de programación al aire, el reality show “La Casa de los Famosos” ha llegado a su final anunciando a su rotundo ganador de los 4 millones en efectivo. Pese a su conclusión, el programa continúa dando de que hablar entre los fanáticos y personas del medio, pues algunos no consideraron que la elección de participantes fuera la adecuada para esta segunda edición, al menos así lo expuso el influencer, Luisito Comunica.

El reconocido youtuber mexicano compartió su opinión respecto a los integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, donde aclaró que no consideraba que el programa concordara de manera realista con el nombre que se le fue asignado, además de lanzarse contra algunos participantes. Entérate aquí de cuáles fueron sus polémicas declaraciones.

Luisito Comunica critica LCDLF

Durante su participación en la transmisión del podcast de comedia “La Cotorrisa”, Luisito Comunica entabló una conversación con Slobotzky y Ricardo Pérez, anfitriones del programa, con quienes compartió sus puntos de vista respecto a distintos temas, entre ellos destacó el aclamado concurso de Televisa.

La discusión se encontraba dirigida respecto a los exorbitantes sueldos que son otorgados a los participantes del concurso, pues mal o bien pagado, los sueldos superan los miles de pesos. En la conversación, los comediantes y el influencer concordaron en que el monto que reciben “los famosos” puede ascender desde los 550 mil hasta los 60 mil pesos mexicanos, lo cual consideraron que es gigantesco: “ningún dinero es despreciable, pero sí es buen dinero”.

Como ejemplo de ello, se involucró al artista de origen cubano, Sian Chong, quien fue participe del “Cuarto Tierra” en el programa de Televisa, y que por opiniones de los comediantes, no figura en el medio público pues limitadas personas han escuchado hablar de él. Situación que se le reprochó al concurso, pues su nombre no siempre cumple con lo que prometen y no invitan a famosos reconocidos.

“El mal pagado, en realidad está muy bien para cualquier otra realidad, es muchísimo dinero. Porque la verdad, al que le pagan “mal” es un sueldo que está muy bien y es alguien que la verdad quién sabe quién es. Por ejemplo (Sian), de quien nunca había escuchado nombre en mi vida”, mencionó Lusito Comunica.

Ante ello, Luisito Comunica expresó que en esta segunda edición, la cual contempló a 15 participantes del medio, no todos eran considerados celebridades reconocidas, pues “solo dos son famosos ahí”, así se vivió el momento:

“¿La Casa de los Famosos? No ma***, como dos son famosos ahí; por eso decía que es ‘La Casa de los medio sé quién eres’ o ‘medio los vi en un tiktok’”, compartieron los influencers.

Este fragmento se hizo viral en redes sociales, pues algunos usuarios apoyaron la opinión del influencer, añadiendo que solo identificaban a algunos personajes, y no fue hasta la segunda temporada de LCDLF que supieron de su existencia. Entre los nombres más mencionados resaltaron el de Mario Bezares, Arath de la Torre, Gala Montes, Adrián Marcelo, Karime Pindter o Sabine Moussier, dejando de lado a Sian Chon o Agustín Fernández.

Dicha situación se mantiene en debate, pues esta determinación depende de los ámbitos en los que las estrellas del reality show sean identificadas, dado que, algunos se destacan por su participación en programas de televisión, actuaciones o por redes sociales.

Como últimas declaraciones, Luisito Comunica dejó en claro que jamás participaría en ‘La Casa de los Famosos México’, pues consideró que este tipo de programas en donde meten a un montón de estrellas a convivir en un espacio, muchas veces “no siempre cumplen con lo que prometen”.