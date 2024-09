¿Quién es Luis Torres, el famoso al que la producción de LCDLFM le impidió entrar para ayudar a Karime Pindter en la final?

(Instagram)

La Casa de los Famosos México 2024 se encuentra en la recta final y las emociones están a flor de piel. Tan es así que, durante la gala del pasado 25 de septiembre, Paul Stanley ingresó al recinto y tuvo un emotivo reencuentro con Mario Bezares. De igual manera, Crista Montes le envió un video a Gala, pese a las diferencias personales que ha tenido con su hija.

Como si esto no fuera suficiente, Briggitte fue eliminada y se convirtió en la quinta finalista de la temporada. Pero no todo terminó ahí ya que Luis Torres confesó en sus redes sociales que movió su agenda para ayudarle de una forma muy particular a Karime Pindter en la final, pero aparentemente la producción del programa se lo habría impedido.

¿Quién es Luis Torres y cómo ayudaría a Karime?

Si hay un representante del maquillaje profesional en México es Luis Torres, quien a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los más importantes y conocedores en este campo.

Además de haber maquillado a estrellas nacionales como Ángela Aguilar, Torres triunfó durante el MET GALA 2024 al arreglar a Elsa Pataky, la esposa de Chris Hemsworth.

Karime Pindter, Mario Bezares, Arath de la Torre y Gala Montes son los finalistas de la segunda temporada de LCDLFM. (Infobae Especial / Jovany Pérez)

El maquillista es originario de Chimaltitán, Jalisco, y desde muy joven supo que quería dedicarse a todo lo relacionado con el mundo de la belleza. Así, a sus 17 años se mudó a la Ciudad de México para hacer realidad su sueño.

Otras artistas con las que ha colaborado son Cara Delevingne, Emily Ratajkowsky, Anitta, Belinda y muchas más.

Respecto a cómo quería ayudar a Karime en la final de LCDLFM 2, el maquillista contó a través de sus redes sociales que quería ingresar para maquillar a la exintegrante de Acapulco Shore. No obstante, la producción no se lo habría permitido.

Karime Pindter en La Casa de los Famosos México. (ViX)

“No es que sea yo, yo ya tenía varios meses platicando con el equipo de Karime para poder entrar, todo estaba apuntando a que sí, pero hace unos días me dijeron que no, que la producción no quiere a nadie externo. No es que sólo sea contra mí, espero que no, ni modo, no se pudo. Cosa que se me hace rara, porque la temporada pasada entraron maquilladores externos”, puntualizó y agregó:

“No se dio, comprendo y siempre he pensado que las cosas pasan por algo (...) lo feo es que no me dejaron entrar y yo compré mi vuelo de regreso de París para México y me perderé ciertos desfiles de la Semana de la Moda en París”.