Este es el libro que Karime Pindter publicó hace años donde da consejos para “ligar sugar daddy”

La influencer, entonces conocida por su participación en el reality show Acapulco Shore, ha compartido en su obra aspectos de su vida y consejos sobre diversos temas.

“La Matrioshka” es una de las finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos México, lo que ha incrementado su popularidad en redes sociales.

Sus seguidores han mostrado su apoyo a través de mensajes, memes y otros contenidos. Este aumento de visibilidad ha sacado a la luz detalles menos conocidos de su carrera, como la publicación de su libro hace casi cinco años.

En la contraportada de la publicación, que cuenta con un prólogo del conductor de televisión Roger González, Karime se presenta de manera directa y personal:

“Soy Karime y soy perrísima, pero no siempre lo fui. Estoy en un programa de MTV y llevo nueve temporadas, he viajado a lugares inimaginables, abrí un restaurante, monté una agencia de producción, desarrollé y comercializo una línea de lipsticks y t-shirts, me veo espectacular, y ¡voy por más!”.

De esta manera, la obra de la creadora de contenido promete ser una guía para vivir los sueños de manera divertida y atrevida.

El libro, en cuya portada aparece Karime con el pelo rubio y rodeada de cinco hombres mientras sostiene un taco, aborda temas variados que van desde finanzas y emprendimiento hasta belleza, relaciones y amistad. Así lo explica la actual integrante del Team Mar:

“Todo lo que he aprendido sobre finanzas, emprendimiento, belleza, sugar daddies, el sexo, la fiesta, el amor y los amigos”.

La creadora de contenido se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos (ViX)

En sus páginas, la conductora de su propio podcast Karime Kooler, disponible en YouTube, comparte lo que ha aprendido sobre estos temas a lo largo de su carrera y vida personal.

“Nunca es tarde para encontrar la confianza y la fortaleza que te ayudarán a desarrollar tus talentos para pasártela increíble. Nuestro momento ha llegado. Tú puedes lograr que lo imposible sea real, por más desquiciado que parezca”, se lee en la sinopsis.

Actualmente la editorial Penguin Random House ofrece el libro en tres formatos: eBook por 49 pesos, tapa blanda por 69 pesos y audiolibro por 229 pesos. Además, en Amazon está disponible en formato Kindle por 49 pesos y en tapa blanda por 69 pesos.